美財長米努勤有意來華磋商貿易問題 陸商務部表示歡迎

2018-04-22 19:18 聯合報 記者 聯合報 記者 杜宗熹 ╱即時報導



在中美兩國就貿易問題陷入對峙之際，美國財政部長米努勤（Steven Mnuchin）表示，考慮訪問大陸以商談雙方的貿易問題。大陸商務部22日中午發布新聞稿回應稱，已收到美方希來北京進行經貿問題磋商的信息，大陸方面對此表示歡迎。

大陸央視新聞報導，米努勤在美國當地時間周六時表示，他正考慮去大陸就貿易問題進行談判，並對兩國未來達成協議解決爭端的可能性，保持謹慎樂觀的態度。但米努勤說，目前他不能透露更多細節，也沒有具體的對話時間表。

米努勤是在國際貨幣基金（IMF）和世界銀行春季年會上做出上述表態。年會期間，他會見了前來參加的中國人民銀行行長易綱。兩人的會談聚焦貨幣政策和金融合作，包括大陸進一步向全球開放銀行和保險等金融服務市場。美方對此表示讚賞。

米努勤說，美國的貿易舉措不關乎保護主義，美國希望公平互惠的貿易。美國媒體分析認為，如果米努勤成功訪華、並就美中貿易展開談判，將在相當程度上化解目前的中美經貿緊張局勢。

大陸媒體分析認為，美國釋出善意，主要與三重壓力有關，包含大陸可能強硬反擊、失去大陸相關市場與美國國內反彈等。美國政府也清楚：貿易戰兩敗俱傷，是下下之策。

此前，有接近白宮的消息稱，美國政府將公布對中國1,000億美元（約新台幣3兆元）的商品徵稅名單，但在過去的一周，白宮並沒有公布所謂的清單。此外，美國還曾聲稱要宣布對俄羅斯進行新一輪經濟制裁，但上周三美國總統川普又宣布，將暫時不對俄羅斯進行製裁。

分析認為，美國從白宮辦公廳主任、國務卿到國家安全顧問和高層經貿幕僚，川普在短短幾個月時間內把身邊要員幾乎換了一遍，後果之一是政策常常缺乏延續性，幕僚和總統本人態度不一。