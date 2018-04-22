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美態度硬 傳日本不再排斥雙邊貿易協議

2018-04-22 16:44中央社 華盛頓22日綜合外電報導

儘管日本呼籲對抗貿易保護主義，並呼籲美國重返多邊的跨太平洋夥伴協定（TPP），但在美國施壓下，日本官員透露，日方正逐漸調整策略，不再排除和美國達成雙邊貿易協議。

路透社報導，本週稍早和美國總統川普在美國佛羅里達州會面時，日本首相安倍晉三未能成功說服川普重新加入TPP。川普清楚表明，他偏好和日本達成雙邊貿易協議。

美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）也繼續對日本施壓，他21日告訴記者，華府希望達成促進「自由、公平和互惠」貿易的雙邊協議。

日本雖然仍希望川普在TPP上能改變想法，但知悉協商事務的日本官員透露，為免孤注一擲，對於與華府達成其他形式的貿易協議，日方目前採取較開放的態度。

其中一名官員表示，糾結在與美國應採多邊或雙邊貿易協議框架，可能無濟於事。日本財務省的官員說：「不管是TPP或自由貿易協定（FTA），需要協商的議題都差不多。重點是希望達成什麼目的，無論是透過TPP或FTA。」

這個立場和數週前大不相同，當時日本官員還表示，日本絕不會同意開啟雙邊FTA協商。

對日本而言，如今首要考量，是滿足川普對日本提出降低日本對美國巨大貿易盈餘的要求。

因未獲公開發言授權而要求匿名的日本官員表示，要達成這點，除了開放日本市場，還有其他方式，例如承諾擴大投資美國，或購買更多美國產品。

另名日本官員說，與華府進行貿易協商時，「最好將焦點放在如何縮減美國對日本貿易赤字。日本目前已從美國買進許多商品，日方可承諾再買更多。」

川普TPPFTA

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