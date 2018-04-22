南韓銷美洗衣機總額銳減45.4%

2018-04-22 16:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鍾詠翔 ╱即時報導



美國對大型洗衣機的徵收的防衛性關稅在2月7日上路，韓國國際貿易協會（KITA）22日發布的數據顯示，南韓第1季銷往美國的洗衣機總額降至3,000萬美元左右，較一年前銳減45.4%。

KITA表示，雖然美國祭出防衛性關稅造成一些衝擊，但出口規模驟降的最大因素是南韓製造商將洗衣機組裝線搬到美國，規避保護性關稅，譬如三星電子1月就開始在南卡羅萊納州生產洗衣機。