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專家：貿易戰不影響美中投資

2018-04-22 13:06世界日報 記者陳小寧╱紐約報導

中美兩國2月間即有跡象可能發生貿易戰，但中國仍增持了85億美元美國國債。此事有助...
中美兩國2月間即有跡象可能發生貿易戰，但中國仍增持了85億美元美國國債。此事有助緩解外界對北京可能出售美國資產以回擊川普政府的憂慮。圖／ingimage
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紐約大學21日舉行的2018「全球中國連接」峰會上，商業投資領域專家們對當下中美貿易衝突對未來中美投資去世進行分析。專家認為，在中國投資依舊具有良好勢頭，充滿挑戰的同時也有很多機會。

美集(AIG)董事理、代理首席家莫恒勇(Henry Mo)指出，目前美國在中國投資的勢頭在短期內不會改變。他不認為中國政府會關閉吸引金融投資的大門。但就中國機構和個人在美投資來看，2017年中國機構及個人在美投資總額首次下跌，這個趨勢發生在中美貿易爭端之前，更多原因是由於中國政府對海外投資的管控。

莫恒勇指出，中國投資者希望在美國購置高科技及金融公司，而美國政府不願意將這些機構賣給中國投資者；美國政府希望向中國投資者出售房地產、娛樂產業，但中國政府卻對購置這些產業進行管控。以上原因，導致了中國在美投資額度的減退。

投資咨詢公司JBGlobal.com總裁James Berman則表示，每一個危機發生時都意味著機會的到來。他說，從歷史來看，人們覺得最黑暗的時刻正是投資的機會，比如1932年全球經濟大衰退，之後到1934年回溫，其中1932年卻是美國歷史上投資股票市場最好的時機。他指出，正如巴菲特所說，「別人貪婪時恐懼，別人恐懼時貪婪」。

美國金瑞基金(KraneShares)總裁Jonathan Krane表示，他的公司致力於為全球投資者提供跨境投資解決方案，在中國市場，主要著重於了解投資戰略，關注中國政府的意圖。他們投資的領域有互聯網、醫療、消費品、環境等。他特別指出，中國政府正在投資大量資金，用於改善空氣質量的科研，這些都是潛力十足的機會。此外，中國一帶一路政策，發展中國和周邊國家及地區經濟合作夥伴關係，計畫加強沿路的基礎建設等，長期來看，將帶動周邊經濟的發展。

紐約房地產

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