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沙國王宮外傳出30秒槍聲！ 外界憂政變

沙國王宮外傳出30秒槍聲！ 外界憂政變

2018-04-22 09:20聯合報 記者郭宣含╱即時報導

沙烏地阿拉伯21日晚間擊落一架無人機，至少30秒的槍聲讓外界擔心有人發動政變，圖...
沙烏地阿拉伯21日晚間擊落一架無人機，至少30秒的槍聲讓外界擔心有人發動政變，圖為沙國王儲穆罕默德。路透社
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沙烏地阿拉伯維安部隊表示，21日在首都利雅德射下一架娛樂用無人機。在此之前，網路流出影片顯示，沙國皇宮外的社區傳出至少30秒的槍聲，引發外界擔心可能有人發動政變。

沙烏地新聞社報導，利雅德警方發言人表示，一個維安檢查站在當地時間晚間7時50分（台灣時間22日凌晨12時50分）發現一架未經許可的娛樂用無人機在空中飛，維安部隊隨即依命令和指示處理該無人機。

一名沙國高階官員告訴路透，該事件無人受傷，沙國國王沙爾曼（King Salman）當時不在皇宮內，「國亡當時在德拉伊耶的農場。」德拉伊耶是首都利雅德內的一個城鎮。

稍早社群媒體流傳一部影片顯示，響徹的槍聲持續至少30秒，不禁讓網友猜測全球最大石油出口國是否發生政變，並好奇沙國國王和王儲的下落。

另一部影片顯示，兩台警車停在暗巷正中央，但路透上無法確認影片真實性。

沙國官員表示，無人機已被擊落，沙國政府將擬定使用娛樂用無人機的管制辦法。不過沙國政府否認安全出現大漏洞，並稱正在調查這起事件。

近幾個月沙國加強皇宮周圍的維安，因為沙國王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）為了準備迎接後石油時代，推動一系列社會與經濟的大幅改革，文化和宗教也更開放，卻也激怒不少宗教強硬派。

32歲的穆罕默德帶來軍事大風吹、整肅王公貴族，藉此鞏固大權。雖然穆罕默德備受沙國新興青年歡迎，卻也招致不少批評。

去年10月一名槍手在紅海東岸城市吉達擊斃兩名王宮大門的沙國警衛，並造成三人受傷。

沙國也長期與伊朗支持的葉門「青年運動」（Houthi）叛軍發生衝突，對方屢次朝沙國發射飛彈，但沙國稱成功攔截多數飛彈。

沙烏地阿拉伯皇宮外圍有維安部隊和騎兵軍團守衛，圖為沙國皇宮檔案照。美聯社
沙烏地阿拉伯皇宮外圍有維安部隊和騎兵軍團守衛，圖為沙國皇宮檔案照。美聯社
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穆罕默德王儲飛彈

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