化解貿易齟齬 美財長梅努欽考量走訪中國

2018-04-22 06:25 中央社 華盛頓21日綜合外電報導



美國財政部長梅努欽今天表示，他正考量走訪北京討論貿易紛爭問題。此舉可能有助於化解全球前兩大經濟體間不斷升高的貿易緊張情勢，雙方齟齬恐會導致全球經濟復甦脫軌。

美國已揚言將針對進口的500億美元中國大陸產品加徵關稅，試圖藉此逼迫北京當局阻止陸企竊取美國企業的智慧財產。

國際貨幣基金（IMF）和世界銀行（World Bank）春季集會正在華盛頓召開，梅努欽（Steven Mnuchin）在記者會上表示，「正在考量走訪事宜」。

梅努欽說：「我不會針對時機發表任何評論，也不會證實任何事，但正在考量走訪事宜。」

北京先前不甘示弱表示，倘若美國執意加徵關稅，中國將會對美國出口產品採取報復措施。美國總統川普隨後又指示他的貿易團隊，研商針對另外1000億美元中國產品祭出加徵關稅措施，更凸顯出雙方爆發貿易大戰的風險升高。

梅努欽表示，他於IMF與世銀春季會議期間，曾會晤中國央行（人民銀行）新行長易綱，討論中國對更多外商開放其市場的可能性。

「我的確曾在此間會晤中方官員，主要討論集中在中國人民銀行（PBOC）行長的行動，以及他們宣布的關於開放部分市場的若干行動，這讓我們深感鼓舞並肯定評價。」