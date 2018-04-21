經濟解析／OPEC為何敢跟川普對嗆？

2018-04-21 23:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 任中原 ╱即時報導



美國總統川普為何要指國際油價「被人為（拉抬到）非常高」？可能的原因之一，就是美國東岸的冬季才剛結束，汽油價格便已經超過每加侖3美元；等到夏天開車旺季來臨時，汽油價格還會更高，這對共和黨在期中選舉的表現當然不利，因此他透過推文表達不滿。

再者，儘管美國有數十萬名石油勞工，但與2.12億駕駛人相比卻是小巫見大巫，何況這些駕駛人大都有投票權。

川普其實說得沒錯，油價的確是被人為地拉高。不過石油輸出國組織（OPEC）的石油部長也夠帶種，敢於決定繼續減產以支持油價進一步走高。

OPEC（尤其是沙烏地阿拉伯）正在玩一場推升油價的危險遊戲，因為中東產油國已不再持有國際油市的王牌，而美國政策的不可預測性也比以往更高。

目前推升油價的主要動力，是美國可能退出與伊朗間的「核子協定」，另一項原因則是委內瑞拉產量劇減。今年來OPEC之所以能超額達成減產目標，關鍵之一就是委內瑞拉大幅減產。依據減產協定，OPEC國家從2017年1月到2018年3月間，應累積減產5.3億桶，其中委內瑞拉占8%；但實際上總減產量鄰達5.99億桶，而委內瑞拉占17%。尤其是過去六個月減產更多，而且正是油價上漲的期間。

從絕對數字來看，沙國超額減產量超過任何其他國家，但若按照減產達成率來看，委內瑞拉則是最高。委內瑞拉目前原油日產量已比2016年底時減少55萬桶，而且還會繼續下降。原因之一是委內瑞拉5月將舉行大選，而白宮的「鷹派」官員可能會主張對委國採取制裁行動，例如禁止進口委國原油等。果真如此，委國必須降價求售，經濟將更加困難，也更無力增產。

目前油價之所以上漲，顯然是由於供給吃緊。因此OPEC不會自行停止減產，也敢對其他國家的消費者毫不留情，不僅僅是對美國而已。