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晶片龍頭廠Q1獲利 市場期待扮救市主

2018-04-22 01:27經濟日報 編譯余曉惠／綜合外電

美中貿易戰火襲來等三大利空，導致晶片類股迄20日收盤已連跌三日，如今投資人只能把希望寄託在英特爾（Intel）、超微（AMD）及高通（Qualcomm）等重量級晶片廠本周將發布的上季財報，期能為股價提供支撐。

全球經濟成長動能可能減弱、美中貿易戰煙硝味愈來愈濃，加上市場對智慧手機需求前景產生疑慮，可能進一步危及科技大廠的獲利動能，這三大利空已使費城半導體指數連跌三日，一周來累計下挫4.4%，高通上周累計跌7.7%。

投資人期望晶片業者本周陸續公布的財報能帶來利多，包括德州儀器將在美股24日盤後公布上季財報，高通與超微將於美股26日盤前揭曉，英特爾將在美股26日盤後公布。Interactive Brokers期貨策略長索思尼克認為，財報表現或許將是近來晶片類股少數可期待的亮點。

上周四大科技尖牙股中，以蘋果（Apple）表現最差、過去一周挫4.1%，為科技尖牙股（FANG）中唯一周線收黑者，因iPhone供應商台積電日前下修營收預測，令銷售展望蒙上陰影，這項消息也成了晶片股的賣壓來源。相較之下，臉書、亞馬遜、Netflix上周累計漲至少1%。

美國FBB資本夥伴公司研究主任貝利說：「有網路廣告業務的企業股價大跌的風頭已過，現在問題從軟體轉移陣地到硬體領域。」他說，蘋果雖然不是半導體公司，卻無疑是智慧手機巨擘，而任何手機硬體方面的短期利空消息，都會對晶片股造成衝擊；為台積電供應生產設備的應材一周來跌掉9%，手機零件大廠博通也下滑4%。

智慧手機財報

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