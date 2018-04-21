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宏碁印度電競產品營收可望大幅成長

2018-04-21 14:59中央社 新德里21日專電

宏碁印度分公司行銷與業務主管帕尼葛雷熙（Chandrahas Panigrahi）近日指出，宏碁印度電競產品營收受益於家長接受度提高、網路擴張和高速網路帶動，翻倍成長。

帕尼葛雷熙在接受「印度人報」（The Hindu）訪問時指出，印度電腦競賽市場終於成熟，主要是因為社會接受度提高，家長接受孩子參加電競活動程度也提高。

宏碁日前宣布旗下所有電競產品在印度已奪下市場占有率第一，電競產品對宏碁印度分公司的消費業務貢獻了4%，與5季前的1%成長許多。帕尼葛雷熙說，預計今年對宏碁印度分公司消費業務貢獻將成長超過一倍，達到10%。

宏碁表示，去年在印度銷售的電競個人電腦達到8萬2800台，電競電腦的銷售，有助維持宏碁2017年整體個人電腦銷售的成長動能。

帕尼葛雷熙說，印度過去電競市場不易推展，與社會觀念有關，印度人是為了將來的就業而讀書。但職業電腦遊戲玩家不用去辦公室，有足夠的贊助，有他們自己的崇拜者和追隨者，這就是南韓和中國的現況，印度也正朝這樣的方向發展。

他指出，在中國和美國，有20%以上的個人電腦用戶都是電競玩家，必須擁有強大的電競電腦，印度現在雖然還只有2.5%到3.5%的印度個人電腦用戶是電競玩家，但這樣的時代也已經來臨。

此外，帕尼葛雷熙表示，印度現在的電腦普及率約為10%，先進國家達到40%到50%，印度電競市場成長很有潛力。另一驅動成長因素是多年來硬體品質大幅提升，而印度進入第4代行動通訊（4G），也讓他看到印度遊戲產業的巨大潛力。

印度南韓

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