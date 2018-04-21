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美中貿易緊張 IMF年會焦點G20財長避談

2018-04-21 11:47中央社 華盛頓20日綜合外電報導

美國和中國之間的貿易緊張，恐波及全球經濟，已成全球財經官員集會的焦點，即使20國集團（G20）財長今天避談這項議題。

各國財經官員呼籲美中透過對話解決爭端，而不是以單方面的關稅措施，並警告此舉恐不利全球經濟復甦。

法國經濟部長勒麥爾（Bruno Le Maire）批評和中國的貿易爭端「徒勞無意義」。

勒麥爾在國際貨幣基金（IMF）春季年會告訴記者：「我們冒著貿易戰的風險、冒著多邊秩序崩潰的風險，這對大家都沒好處，對全球經濟和成長絕對更是如此。」

但美國總統川普的高級財經官員說，錯全在那些施行不公平貿易政策的國家。

美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）在對IMF的聲明中說：「我們強烈認為不公平的全球貿易作法，阻礙美國和全球的強勁成長，持續在全球經濟扮演後腿的角色。」

IMF總裁拉加德（Christine Lagarde）願以IMF為平台，協助中美化解歧見。但梅努欽表示，IMF「應該大力」敦促成員國「解除貿易和非關稅壁壘，並保護智慧財產權」。

勒麥爾認同中國必須遵守國際規範的看法，但他表示，中國是全球貿易體系重要的一環。「我們必須重新定義和中國的國際貿易，而不是反對中國。」

華府和北京不但在貿易上互撂狠話，也將對方告上世界貿易組織（WTO）。

世界貿易組織秘書長阿茲維多（Roberto Azevedo）警告，中美貿易爭端大幅升溫，後果「恐怕很嚴重」，並說貧窮國家將受到波及。

阿茲維多在聲明中說：「大國在貿易關係撕破臉，恐打亂我們近年見到的復甦，不利持續的經濟擴張，很多飯碗恐因此不保。」

儘管中美貿易爭端成為財經首長焦點，但20國集團財長今天避談議題，即使明知可能對全球經濟帶來潛在危險

阿根廷財長杜耶夫尼（Nicolas Dujovne）在G20財長會後告訴記者：「我們沒討論貿易上的具體措施。」「G20不是討論具體措施的地方。WTO才是。」

G20避談貿易爭端令人意外。但杜耶夫尼說：「我們必須承認身為集團的侷限…並試圖尋求共識，即使共識比我們所想有更多限制。」

杜耶夫尼說，G20財長的確對越來越多的「向內看政策」表達疑慮。他使用通常指貿易保護主義的委婉說法。

但德國聯邦銀行魏德曼（Jens Weidmann）說，G20官員同意貿易須讓所有國家受惠。保護主義絕不是解決之道，更別提貿易戰。」

IMF

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