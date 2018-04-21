沙烏地和俄國擬持續限產 油價揚

2018-04-21 06:21 中央社 紐約20日綜合外電報導



油價今天上揚，因沙烏地阿拉伯和俄羅斯在吉達（Jeddah）會議表示計劃持續限產。

紐約市場西德州中級原油的5月期貨價格上漲9美分，收在每桶68.38美元。

倫敦市場北海布倫特原油的6月期貨價格上漲28美分，收在每桶74.06美元。