親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
朝鮮半島新局勢
國際焦點
奇聞不要看
世界萬象
全球財經
美國新聞
轉角國際

金正恩宣布：今起不再飛彈試射 關閉核子試驗場

沙烏地和俄國擬持續限產 油價揚

2018-04-21 06:21中央社 紐約20日綜合外電報導

油價今天上揚，因沙烏地阿拉伯俄羅斯在吉達（Jeddah）會議表示計劃持續限產。

紐約市場西德州中級原油的5月期貨價格上漲9美分，收在每桶68.38美元。

倫敦市場北海布倫特原油的6月期貨價格上漲28美分，收在每桶74.06美元。

俄羅斯沙烏地阿拉伯紐約

相關新聞

美債殖利率 再度叩關3%

2018-04-21 00:04

Fed縮表負面效應浮現

2018-04-21 00:04

川普嗆OPEC人為抬高油價

2018-04-21 00:03

避險升溫 亞幣臉都綠了

2018-04-21 00:35

全球電動車銷售 帶勁

2018-04-21 00:04

俠盜獵車手5…賺進60億美元

2018-04-21 00:04

美太陽能露曙光 融資利率降

2018-04-21 00:04

限制中國投資 美財政部擬動用緊急權力法

2018-04-20 14:40

富國銀醜聞又一樁 貸款業務違規挨罰10億美元

2018-04-20 12:55

陸對美高粱祭重稅 美高粱貨船突調頭

2018-04-20 12:52

特斯拉逃不出產能地獄 近兩個月市值縮水16%

2018-04-20 10:52

套利潮狂襲！弱港幣再維持半年

2018-04-20 10:49

中國搶占資通訊科技產業供應鏈 美示警

2018-04-20 09:49

貿易戰當頭 紐時：全球經濟危機四伏

2018-04-20 09:34

美中貿易關係緊張 美學者：台灣應備好與美談判方案

2018-04-20 09:13

搶在歐盟新法生效前 臉書移出15億用戶隱私管轄權

2018-04-20 09:02

華爾街日報：美中鬥法 科技業淪夾心餅乾

2018-04-20 08:37

華南銀行在美反洗錢法遵不足 Fed發出禁制令

2018-04-20 06:48

臉書醞釀修改用戶條款 因應歐盟新規

2018-04-20 00:03

VIX暴衝 引發操縱疑慮

2018-04-20 00:03

貝佐斯年度股東信報喜 亞馬遜付費客戶超越好市多

2018-04-20 00:03

歐擬聯美抗中 爭取鋼鋁免稅

2018-04-20 00:03

美今年升息3碼 機率大增

2018-04-20 00:03

美中貿易戰 可能有哪些副作用？

2018-04-19 13:03

刪預算逼效率 P&G 品牌行銷出絕招

2018-04-19 09:19

日本少子化 大學掀整併潮

2018-04-19 01:33

亞馬遜跨步 新增國際運送

2018-04-19 01:33

英銀髮族返校 找職場第二春

2018-04-19 01:33

恐慌→囤積 造成印度現金短缺惡性循環

2018-04-19 01:33

需求異常激增 印度再爆現金短缺危機

2018-04-19 01:33

IBM雲端事業 成長減速

2018-04-19 01:33

歐半導體設備一哥報喜

2018-04-19 01:33

大摩Q1獲利創高 跳增40%

2018-04-19 01:33

IMF：政府勿再擴大財政支出

2018-04-19 01:29

美德債殖利率差距 30年最大

2018-04-19 01:29

台商忙卡位 BMW也來了 一窺巨象泰國崛起的秘密

2018-04-18 14:20

5G東西軍分裂商機 川普貿易戰瞄準的靶心

2018-04-16 08:59

避險效應 亞幣恐現拋售潮

2018-04-15 00:57

彭博資訊專欄／重返TPP 川普難得的好點子

2018-04-15 00:53
看更多

熱門文章

查爾斯王子接大英國協元首 傳國協成員同意

2018-04-20 22:17

澳軍艦行駛南海 遭大陸警告

2018-04-20 10:32

印度女童遭輪姦後被勒斃 死前警察竟想「再性侵一次」

2018-04-20 16:24

陸對美高粱祭重稅 美高粱貨船突調頭

2018-04-20 12:52

川普抨擊OPEC「人為」拉抬油價 國際油價立即由紅翻黑

2018-04-20 19:41

傳共軍南海叫陣澳洲軍艦 陸國防部：專業溝通

2018-04-20 16:47

台股ADR除聯電外全跌 台積電重挫5.7%

2018-04-20 07:11

竊賊偷走拖車 8000張迪士尼門票不翼而飛

2018-04-20 08:28

影／國會禮杖遭流氓當眾搶走 奈國議員全傻眼

2018-04-20 17:28

搶在歐盟新法生效前 臉書移出15億用戶隱私管轄權

2018-04-20 09:02

婆羅洲新種螞蟻 自爆噴毒保同伴

2018-04-20 21:51

美ICE掃蕩違反人權逃犯 4中國人全驅逐出境

2018-04-20 12:29

星巴克逮人風波 費城警方公開道歉

2018-04-20 09:13

中國搶占資通訊科技產業供應鏈 美示警

2018-04-20 09:49

華爾街「無畏女孩」搬家 銅牛可能跟進

2018-04-20 10:56

外交政策雜誌：中國「交換師生」 在美校園設共黨支部

2018-04-20 12:37

依台積電下修財測推測：iPhone X今年恐停產？

2018-04-20 22:57

貿易戰當頭 紐時：全球經濟危機四伏

2018-04-20 09:34

華爾街日報：美中鬥法 科技業淪夾心餅乾

2018-04-20 08:37

影／美國汽車撞民宅 員警靠近查看下一秒...轟！

2018-04-20 12:45

金正恩同意搞直播 南韓：果然年輕

2018-04-20 14:16

李凈瑜訪歐尋求支持 德議員讚勇氣

2018-04-20 19:22

川金會／金正恩座機老舊飛不遠 媒體點名這6地最可能

2018-04-20 13:29

法禁稱素食為「素肉」 違者罰1104萬元

2018-04-20 08:50

殺了800人 西班牙分離組織ETA首次向受害者道歉

2018-04-21 00:02

發動機安檢建議 西南航空曾提出異議

2018-04-20 14:26

影／軍隊儀式當玩笑？美士官拿恐龍玩偶宣誓遭解職

2018-04-20 12:45

時代百大人物史上最年輕 總編：影響力正在改變

2018-04-20 11:23

印尼最後公開鞭刑

2018-04-21 00:37

大摩：比特幣價格低於這個水平 礦工就虧錢

2018-04-20 18:17

萌寶寶進議場 美國參議員媽媽寫歷史

2018-04-20 15:01

柯米備忘錄爆料 川普提議關記者堵洩密

2018-04-20 20:26

美國考慮動用緊急法來阻擋中國在美國高科技投資

2018-04-20 07:19

限制中國投資 美財政部擬動用緊急權力法

2018-04-20 14:40

律師老友警告川普：小心柯恩叛變

2018-04-20 13:40

佛州又傳校園槍擊 一學生受傷

2018-04-20 22:57

菲警長換人持續掃毒 13人拒捕被擊斃

2018-04-20 19:16

美佛州高中驚傳槍響！1學生腳踝遭槍傷　1嫌已遭拘留

2018-04-20 22:56

北韓不要求美撤軍南韓？美：撤軍並非談判條件

2018-04-20 12:45

紀念可倫拜槍擊案19周年　全美學生再上街籲嚴格槍管

2018-04-20 23:18
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top