憂慮升息和蘋果展望 美股收黑

2018-04-21 06:21 中央社 紐約20日綜合外電報導



路透社 分享 facebook 美股今天收黑，因投資人對升息和科技大廠蘋果公司（Apple）展望感到憂心。

道瓊工業指數終場下跌201.95點，或0.82%，收在24462.94點；標準普爾500指數下跌22.99點，或0.85%，收在2670.14點。

以科技股為主的那斯達克指數下跌91.930點，或1.27%，收在7146.126點。