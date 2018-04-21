美國務院人權報告 關切台外勞議題

2018-04-21 03:06 中央社 華盛頓20日專電



美國國務院今天公布年度人權報告。報告談及台灣時，指出台灣尊重言論自由，獨立媒體活躍，但也表達對台灣外籍勞工人權的關切。

美國國務院今天公布2017年年度人權報告。在對台部分共有7大項。報導指出，在總統蔡英文2016年當選，成為台灣第一位女性總統。台灣女性參政比例高，約38%議員為女性。柬埔寨出生的林麗蟬在2016年國會選舉中出線，成為台灣歷史上第一位新住民立法委員，此外立法院還有6名原住民立委席次。

報告指出，台灣尊重言論自由，獨立媒體活躍，充分表達各類意見。但媒體所有權集中對新聞自由的影響。部分學者與媒體人士也指稱，因為政治考量與在中國當地有投資的企業，會發布對中國有利的新聞，顯示自我審查仍在繼續。

報?也指出，有媒體工作者反應，面臨管理層要求配合廣告主撰寫新聞報導的壓力。批評者指出，以報導為名進行置入性行銷，會削弱新聞報導的客觀性，限制記者自由，破壞媒體公信力。

在勞工權益保障部分，報告指出，台灣法律規定勞工組建和參加獨立工會、罷工與集體談判的權利。但台灣工會的密度僅5.8%，遠低於經濟合作暨發展組織（OECD）的16%平均值，公司員工人數少於30人的中小企業員工只能透過職業公會或工會爭取權利。

台灣法律雖然禁止一切形式的強制勞動，也制定處罰細則，但因為法院多半判決輕罪或罰款，不足發揮有效威懾作用。報告指出，這類強制勞動常發生在家政服務、農漁業、製造業與建築業等行業，外勞最容易遭到剝削。

在勞動歧視方面，報告指出，台灣勞動法規禁止一切形式歧視，但人權團體指出，由於勞工擔心遭到雇主報復，許多就業歧視案件並未通報，也有部分報告指出，殘疾人士與愛滋病帶原者仍容易遭到就業歧視。

此外，女性在職場的升職比率較男性低，管理層人數少，平均薪資也僅只有男性的83%。勞動部在2016年3月發布的一項報告也顯示，約3.5%女性在職場上曾遭受性騷擾，但8成案件並未通報。

約60萬人口的外籍勞工仍容易遭到剝削，儘管制定相關法規，但非政府組織指稱，外勞因為擔心雇主會終止契約並被驅逐出境，往往不願通報雇主的虐待行為。為此，勞動部設立「直接聘僱聯合服務中心網站」（DHSC），讓外勞得以繞過仲介直接和僱主聯繫，但網站使用不易。