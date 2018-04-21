美財長：貿易不公 阻礙美國和全球成長

2018-04-21 02:46 中央社 華盛頓20日綜合外電報導



美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）今天指出，不公平的貿易作為，打擊美國和全球經濟成長。

法新社報導，在外界對美國與中國大陸貿易爭端及對全球經濟復甦影響的憂慮升高之際，梅努欽表示，確保自由貿易將有助提振經濟成長。

梅努欽在對國際貨幣基金（IMF）年度春季會議的聲明中指出：「我們深信，不公平的貿易作為阻礙美國和全球成長，持續拖累全球經濟發展。」