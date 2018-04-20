蘋果將這麼慶祝世界地球日

2018-04-20 22:36 經濟日報 記者 經濟日報 記者 謝汶均 ╱即時報導



4月22日的世界地球日即將到來，蘋果將把店面的蘋果標誌換成綠色，也讓員工換上綠色的制服，以提倡環保意識。

蘋果同時也推出新一代手機回收機器人「Daisy」，Daisy本身便是由第一代手機回收機器人Liam的零件回收製成。