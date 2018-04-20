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【專題】60年老照片回味中華商場 4大亮點必看

日本重大金融要犯在台落網 掏空2億爽住豪宅

投資人等候企業財報出爐 日股持平作收

2018-04-20 15:53中央社 東京20日綜合外電報導

東京股市今天交易低迷，在美股收跌後持平作收，原因在於投資人在等候下週各大企業開始公布財報。

法新社報導，日經225指數微跌0.13%或28.94點，報22162.24點，東證一部指數微漲0.05%或0.95點，報1751.13點。

美股東京

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