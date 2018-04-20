搶在歐盟新法生效前 臉書移出15億用戶隱私管轄權

2018-04-20 09:02 聯合報 記者 聯合報 記者 季晶晶 ╱即時報導



臉書執行長祖克柏。路透 分享 facebook 衛報報導，社群媒體巨擘臉書將超過15億的用戶，移出歐洲隱私權保護範圍外，儘管該公司執行長祖克柏先前承諾，會讓歐盟隱私保護立法的精神適用全球用戶。

趕在「歐盟通用資料保護規則」（GDPR）5月25日在歐洲生效之前，臉書正將美國、加拿大、歐盟以外所有地區用戶的隱私保護責任，自愛爾蘭的國際總部移至美國加州的辦公室。此舉意味，這些用戶的隱私保護將由美國法律而非愛爾蘭法律監管。

按GDPR的規定，臉書一旦違反新的個資保護規定，最高可罰全球營業額的4%──大約是16億美元（約台幣471.71億元）。

臉書的舉動凸顯該公司面對GDPR的謹慎措辭。本月稍早，祖克柏被問到，他的公司能否承諾讓GDPR保護適用全球用戶時，祖克柏有異議。他說：「我們仍在研究此事，但精神上，應該往全體的方向走。」

一周後，他出席美國國會聽證會時又被問到，是否承諾GDPR保護將適用於所有臉書用戶。他給予肯定回答，不過他將那些規定稱為GDPR的「控制」，而非「保護」。

臉書已推出一套工具，讓用戶依據GDPR行使權利，例如下載和刪除個資，該公司取得用戶授權的新管控方法也是全球適用。

臉書表示：「我們在各處推行同樣的隱私保護，不管你是和臉書公司或臉書愛爾蘭公司簽訂協議。」該公司說，此次變動只是因為在規定的隱私通知上，「歐盟法律要求特定語言」，美國法律則無此要求。

但隱私保護研究學者奧勒瓊尼克不同意，他指出，這對受到影響用戶有重大意義。他說：「將15億用戶移至另一司法管轄範圍，並非簡單的複製和張貼過程。這是在個資保護領域是前所未見的重大變動。此一變動相當於減少用戶權利和隱私保護的保證。用戶顯然將失去部分現有權利，因為美國的標準低於歐盟。」