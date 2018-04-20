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台積電財測拖累科技股 美股走低

2018-04-20 06:48經濟日報 記者林奕榮╱即時報導

美股三大指數周四收跌，因台積電公布的成長預測引發智慧手機熱潮減退疑慮，拖累蘋果在內等科技股；消費品類股也重挫，主因菸草股大跌。

道瓊工業指數收跌83.18點或0.34%，至24,664.89點；標普500指數下滑15.51點或0.57%，至2,693.13點；那斯達克指數下挫57.18點或0.78%，報7,238.06點。

台積電財測打擊了半導體股，拖累整個科技板塊。全球最大的晶片代工企業及蘋果供應商台積電對智慧手機需求疲弱及今年成長提出預警後，晶片股大跌，令蘋果成為對標普500指數拖累最大的個股；蘋果股價走低2.8%；台積電ADR下跌5.7%，費城半導體指數挫跌4.3%。

煙草商菲利普莫里斯國際（Philip Morris International）財報不如遇期，股價重挫15.6%。寶鹼下跌3.3%，該公司稱零售商庫存下降，商品和交通成本上漲，擠壓利潤。打擊必需消費品類股受這些公司財報拖累，也受美國10年期公債殖利率上漲衝擊。

不過，報導指出美國司法部副部長羅森斯坦上周對美國總統川普表示，他不是特別檢察官穆勒的俄羅斯調查目標後，美股跌幅收斂。

Wedbush Securities高級副總裁Stephen Massocca表示：「美股周四受債市走勢影響，當公債殖利率攀升時，投資人會更青睞債券，但金融股則在利率上升的環境下會有更好的表現。」

台積電對智慧手機需求疲弱及今年成長提出預警，拖累美股科技股挫跌。 路透
台積電對智慧手機需求疲弱及今年成長提出預警，拖累美股科技股挫跌。 路透
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台積電美股半導體

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