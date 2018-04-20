華南銀行在美反洗錢法遵不足 Fed發出禁制令

2018-04-20 06:48 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



聯準會（Fed）宣布，針對台灣的華南銀行及其紐約分行在美國反洗錢合規方面的缺陷，已發布「禁制令」(cease and desist order)。

Fed在新聞稿中指出，鑒於Fed和紐約州金融署最近於2017年6月30日的調查，認定該行在風險控管和反洗錢相關合規嚴重不足，決定採取禁制令並限期改善。