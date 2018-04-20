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攜手抗中 歐擬與美貿易聯盟

2018-04-20 00:27聯合報 編譯林聰毅／綜合外電

中國駐歐盟使團強調，中美貿易之爭，實則為美國單邊主義與國際多邊貿易體系之爭。（中...
中國駐歐盟使團強調，中美貿易之爭，實則為美國單邊主義與國際多邊貿易體系之爭。（中新社）
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在美國與中國大陸的貿易與投資對抗似乎準備打持久戰之際，歐盟計畫向美國新貿易提議 ，而且可能聯手對付中國大陸。

歐洲官員說，歐盟正草擬一項和平提議，希望結束與白宮的貿易敵對關係，以避免華府兩周後將開始對歐盟課徵的鋼鋁關稅。

這個提議的核心是一項迷你與簡化版的「跨大西洋貿易和投資夥伴關係協定」（TTIP），在歐巴馬總統任內，歐盟與美國就開始談判，但並未有結果。

歐盟打算提出的迷你協議，將滿足美國總統川普的一項核心訴求：降低歐洲對美國汽車、零件及工業機械的關稅，也可能擴及美國的農產品與藥品。歐盟則可能要求美國允許歐洲公司參與美國政府採購，這項議題一直是TTIP談判的障礙。

歐洲官員說，為敲定協議，歐盟考慮與美國聯手解決雙方都認為不合理的中國貿易措施。德國官員說，最終協議可能包括歐盟承諾與美國在世貿組織聯手對中國採取法律行動，以及歐洲主要國家政府承諾對中國擴大施壓，要求北京為國際企業創造公平競爭環境並停止竊取智慧財產權。

另方面，美中的盟友爭奪戰正在全球開打，本周爭奪重點轉移至華府與國際貨幣基金（IMF）半年度會議。兩國將在廿國集團十九日的財長和央行總裁會議以及IMF成員國廿一日的會議各顯神通。

中國大陸日前與日本、印舉行高層經濟會談 ，這三國家的鋼鐵出口都受到美國關稅的衝擊，而且中日八年來首度舉行高峰會。美日兩國則在此次川普與安倍晉三高峰會上同意強化貿易諮商，以擴大雙方貿易與投資。

歐盟川普

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