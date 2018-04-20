反制美 陸技術性擱置高通收購案

2018-04-20 00:27 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ／綜合報導



中國商務部發言人高峰。（中新社） 分享 facebook

針對美國晶片製造廠高通（Qualcomm）併購恩智浦（NXP）案的反壟斷審查，在歷時一年多後，大陸商務部周四首度回應稱，該交易在行業內將產生深遠影響，調查機關需要花費大量的時間調查取證和分析。這顯示大陸似乎有意以延宕審查，作為應對當前中美經貿摩擦的籌碼。

高通二○一六年十月提出以三八○億美元收購恩智浦，但隨後加碼至四四○億美元。上海第一財經稱，這項收購交易對高通具極高的戰略意義，不僅將增強高通在5G技術領域的領導力，還有助於高通業務多元化，減輕對智慧手機的依賴，進軍汽車、安防等領域，同時加強其抵禦博通等對手敵意收購的能力。

高通對恩智浦的收購需要得到全球九個國家的批准， 今年一月十八日高通宣布，韓國與歐盟都已批准這項交易。亦即，全球將只剩中國大陸的反壟斷機構尚未做出決定。

大陸商務部發言人高峰昨被問到此事表示，商務部正在根據「反壟斷法」規定，依法對高通公司收購恩智浦半導體公司股權案進行審查。

高峰說，由於該交易在行業內將產生深遠影響，對市場競爭可能不利，調查機關需要花費大量的時間調查取證和分析，並已就此交易向高通公司提出競爭關注，與高通公司就如何消除交易產生的不利影響進行磋商。

高峰指出，對於高通公司已經提出救濟措施的方案，調查機關進行的市場測試初步回饋認為，高通公司方案難以解決相關市場競爭問題。

他並證實，高通公司四月十六日已申請撤回申報，並重新申報。高峰說，「我們將繼續按照反壟斷法的相關規定，依法公開、公平、公正地做好該交易的反壟斷審查工作。」

華爾街日報稱，大陸拖延該交易被認為是阻止美國對中國商品加徵關稅的一個籌碼。

美國商務部本周稍早宣布，因大陸通訊設備大廠中興通訊曾向美國官員作虛假陳述，因此禁止中興向美國企業購買敏感產品，為期七年。高通為中興智慧型手機的主要晶片供應商之一。

第一財經引述分析師看法指出，在中美貿易和投資緊張局勢未得到解決前，大陸商務部將不太可能批准通併購恩智浦這項交易案。