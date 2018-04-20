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4大因素拉抬…油價可能還要漲

2018-04-20 00:27聯合報 編譯任中原／綜合外電

油價不斷看漲，紐約商品交易所美國輕原油價格十八日上漲一點五五美元，收每桶六八點○...
油價不斷看漲，紐約商品交易所美國輕原油價格十八日上漲一點五五美元，收每桶六八點○七美元，漲幅百分之二點三。 （美聯社）
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國際油價這兩天連續大漲，達到近三年來最高點，主因美國原油庫存量降到五年平均水準附近，沙烏地阿拉伯支持油價進一步上漲，以及市場預期美國五月可能重新對伊朗實施經濟制裁。

倫敦布侖特原油六月期貨價最高上漲到每桶七十四點四四美元；之後小回到七十四美元附近。紐約西德州五月期貨一度達到每桶六十九點二七美元，之後小回到六十九美元附近。

加拿大皇家銀行指出，「由於美國原油庫存下降，及沙國表示樂見油價漲到每桶八十美元，甚至一百美元，帶動油價上漲」。

油國組織（OPEC）將於廿日在吉達召開會議，之後將於六月廿二日召開部長會議，檢討原油產量政策；由於沙國表示樂見油價再漲，顯示沙國將主張維持現行減產政策。

美國能源資訊局十八日公布，上周美國商業原油庫存量減少一百十萬桶，為四億二千七百五十七億桶，與五年平均水準四點二億桶相當接近；上周國際能源總署也指出，再過一、兩個月工業國家的超額原油庫存便將完全消失，加上進入夏天消費旺季，對油價提供基本面的支撐。

市場預期美國可能於五月十二日決定退出「六強」與伊朗間的「核子協定」，並恢復對伊朗的經濟制裁，油市供給進一步吃緊，也支持油價上揚。

巴克萊銀行、瑞士寶盛銀行及法國巴黎銀行都調高預估油價。興業銀行預測美五月將恢復制裁伊朗的機率達百分之七十，如此將使伊朗的原油出口量日減約五十萬桶，每桶將上漲十美元，而目前只反映了五美元的漲幅。高盛預期此項因素將使油價每桶上漲七美元。

油價伊朗巴黎

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