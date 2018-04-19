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印度最高法院網站掛點 疑遭駭客入侵

2018-04-19 22:30中央社 新德里19日專電

印度媒體報導，最高法院網站今天掛點，首頁上方出現一行西班牙文，下方是由綠色字母排成的五朵綠葉圖案，疑似遭到駭客入侵。

印度國防部網站兩週前無法運作，有人懷疑遭外國駭客所駭，但印度國家資訊中心調查後認定，這是網路系統硬體故障所致，不是駭客攻擊。其間一度有10個中央政府部門官網無法正常運作，

印度最高法院19日在裁定法官洛雅（BH Loya）是自然死亡，駁回要求獨立調查洛雅死因的訴願後不久，官網中午傳出被駭客入侵，首頁遭竄改。

從網路上流傳的截圖可見，最高法院網站首頁上方出現一行「被巴西HighTech團隊駭入」（Hackeado porHighTech Brazil HackTeam）的西班牙文，署名CrazyDuck，並留下HighTech團隊的網址，首頁最下方則是綠色字母排列成的綠葉圖案。

數小時後，印度最高法院網站維護人員發現官網首頁被竄改，開始進行維護；截至截稿前，網站上仍出現「網站正在維護中」的英文說明。

印度國防部網站6日掛點，首頁左上方出現一個楷體漢字「禪」字，一度有專家研判是遭中國駭客所為。但印度國家資訊中心調查後表示，這是硬體故障所致。

印度國內正因政府強制每個公民把生物辨識卡阿達爾卡（Aadhaar Card）連結到銀行帳戶和行動電話等，以致引發對政府網站與資料庫是否安全的辯論。

印度駭客西班牙

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