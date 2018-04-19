中東緊張美國儲油減 油價漲至3年半來高點

2018-04-19 22:23 中央社 倫敦19日綜合外電報導



在中東緊張情勢醞釀以及美國需求暢旺下，國際油價今天上揚，逼近3年半來最高點。

由於數據顯示，美國儲油量下滑，同時俄羅斯與石油輸出國家組織（OPEC）可望遵守雙方的產量限制協議，國際油價昨天漲勢延續到今天。

此外，油國組織台柱沙烏地阿拉伯據報表示，希望油價漲破每桶80美元，連同中東情勢緊張，在在都對油價發揮推升作用。

今天早盤，油價漲升到2014年11月以來首見的水準，紐約商品交易所西德州中級原油5月交割價來到每桶69.27美元。

倫敦北海布倫特原油6月交割價攀升到74.44美元。