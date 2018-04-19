中興通訊被美封殺 是死定了還是半死不活？

2018-04-19 12:37 經濟日報 記者 經濟日報 記者 易起宇 ╱即時報導



美商務部封殺中興通訊一事引發業界震撼，分析師認為中興不是死透了，就是死一半。 路透 分享 facebook 中國電信設備大廠中興通訊（ZTE）遭美國商務部封殺，七年內禁止美國企業販售軟硬體給該公司，引發業界震撼。有分析師認為中興這下死定了，也有分析師認為「半死不活」。中國商務部官員今天則表示，美國這麼做只是拿石頭砸自己腳。

中興通訊今（19）日在香港股市持續停牌，已停牌第三天，該公司昨天也在香港證交所申報資料中表示，將延後公布今年第1季財報。

彭博資訊報導指出，在中興準備與對手華為一起引領中國進軍5G無線通訊技術時代之際，這波封殺對對該公司造成的主要威脅，在於該公司仰賴高通、美光等美國晶片商，以及Lumentum、Acacia Communications等光學元件供應商提供的大量零件。這項禁令也可能禁止中興的智慧手機使用Google的安卓作業系統。

中國國際金融股份公司（CICC）分析師錢凱則說：「就算這道禁令沒有搞垮中興，這家公司也會半死不活。」

分析師Jean Baptiste Su則在富比世撰文指出：「就我們所知，中興通訊這下死定了。」他預計中興再過幾周就會聲請破產。

針對此事件，中國商務部17日表示，將會採取必要措施保護中國企業利益。發言人高峰今天則在簡報會說，中國將持續關注中興事件的發展。

高峰說，美國對中興通訊的做法最終只會是搬石頭砸自己的腳，將破壞全球對美國經商環境的信心。