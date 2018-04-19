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「川安會」談貿易 川普：我不想重返TPP

2018-04-19 08:38聯合報 記者張加╱即時報導

美國總統川普（右）與日本首相安倍晉三（左）18日在佛州舉行共同記者會。圖／取自白...
美國總統川普（右）與日本首相安倍晉三（左）18日在佛州舉行共同記者會。圖／取自白宮
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美國總統川普日前指示經貿官員研究是否重新進入跨太平洋夥伴協定（TPP），但他18日與日本首相安倍晉三舉行共同記者會時卻說，「我不想回去TPP」，稱除非他們提出令美國無法拒絕的協定，否則美方不會重返；安倍則說，他知道美國想談雙邊貿易協定，但TPP對美日而言最好。

川普與安倍17日至18日在佛州「海湖莊園」舉行一系列雙邊會議，18日晚間召開共同記者會，川普在記者會中稱安倍為一位「非常強硬的談判代表」。

在共同記者會中，安倍提及雙方同意建立一項新經貿對話框架，一名記者追問，所謂新經貿對話框架是朝美日自由貿易協定，還是TPP？

安倍率先回答，依照翻譯所述，安倍表示，雙方達成共識，將談判一項自由、公平、互惠的貿易協議，且符合兩國利益。

安倍並指出，對於美國方面，他們對雙邊協定感興趣，「我們知道」，但日方的立場是，TPP對兩個國家都是最好的。

在安倍之後回答的川普，展現完全不同的立場。川普說，「我不想回去TPP」，但如果他們提供一個就美國角度無法拒絕的協定，才會回去；「我更喜歡雙邊（貿易協定）」，這對美國以及美國勞工更好。

「我更傾向雙邊協定，直接與日本達成協定。」川普直說，「我們正在談判，我希望與日本談判『一對一』協定，這就是現在的情況。」

川普並重申，除非他們（指TPP國家）提供美國無法拒絕的協定，否則美國不會重返TPP。

此外，川普指出，美日貿易逆差龐大，美國祭出「232措施」對進口鋼鋁加徵關稅，如果美日能夠達成一項新的協定，雙方肯定會討論鋼鋁關稅；川普還稱，期待在未來的某個時間點，能豁免日本。

【中央社／華盛頓18日專電】美國總統川普今天明確表示，「我不想重返TPP」，他傾向雙邊的貿易協定；他還明白指出，如果日本能和美國直接展開雙邊貿易協定諮商，可以討論免除對日本課徵鋼鋁關稅。

川普今天在佛州海湖莊園與日本首相安倍晉三舉行雙邊會談，兩人會後召開聯合記者會。根據英文翻譯，安倍透露，日本將與美國展開新的貿易對話，有記者問，這是否代表美日間展開洽簽雙邊貿易協定的諮商對話，或是日本就美國重返跨太平洋夥伴協定（TPP）展開對話？

川普先說，媒體報導不正確，「我不想重返TPP」，除非TPP成員國提供給美國更好的條件，讓他無法拒絕。

他還強調自己偏好雙邊協定，美國加入TPP的必要性不高。

川普說，美國希望能直接與日本達成協定，因為11個留在TPP的成員國中，有6國已和美國簽署雙邊協定，「我們可以很輕鬆和其他國家達成雙邊協定」，除非有更好條件，讓他無法拒絕，否則美國不會重返TPP。

川普提到貿易時，再強調互惠，他當著安倍的面指出，美國對日本的出口不多，日本設置很多貿易障礙，美國對日本也有很龐大的貿易逆差，而如果美國和日本能就雙邊間的新協定安排對話，可以討論日本免除課徵鋼鋁稅。

美國以貿易擴張法232條款課徵鋼鋁進口關稅，而日本作為美國的締約盟國，並未如南韓一樣得到豁免。

而安倍則低調表示，日本的鋼鋁出口沒有影響美國的國家安全，對於美日展開新一輪的貿易對談，是否代表展開雙邊自貿協定的談判，他並未回答。

川普TPP安倍晉三

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