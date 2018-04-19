經濟解析／油價要再漲 須靠美國對俄、伊擴大制裁

2018-04-19 08:36 經濟日報 記者 經濟日報 記者 任中原 ╱即時報導



油價若要持續上揚，恐得指望美國對敘利亞背後的支持者─俄羅斯及伊朗採取嚴肅的行動。路透 分享 facebook 中東衝突升高，聯軍空襲敘利亞，帶動國際油價近日走強。但油價若要持續上揚，美國必須對敘利亞背後的支持者─俄羅斯及伊朗採取嚴肅的行動。

對敘利亞發動攻擊，並不會影響石油供給，因為敘利亞2011年內戰爆發以來根本沒有石油出口，反而須靠伊朗救濟。但川普可能退出「核子協定」，並對伊朗進行制裁的時間─ 5月12日卻愈來愈近。

美國也把矛頭指向俄羅斯大亨，石油鉅子當然榜上有名。俄羅斯一天約出口原油450萬桶，及煉製品約300萬桶，只比沙烏地阿拉伯稍低，出口原油的四分之一流向中國。如果制裁行動繼續升高，勢必對國際油市造成干擾。

弔詭的是制裁行動反而使俄國石油業的出口收入激增，以盧布計算的石油收入增加14%，而業者的生產成本多是以盧布計算，獲利及股價因而上升。

美國的制裁行動迄今仍避免打擊俄國現有的原油產量及出口量，而是針對石油業的投資，例如阻止西方石油業者參與俄國在北極圈、深海區及頁岩石油的生產計畫，以抑制未來的產量。

但接下來的制裁卻不排除針對石油公司，而且可能說幹就幹，如此油價可能上漲更多。由於委內瑞拉產量崩潰，加上墨西哥產量下降，已使油國組織減產行動對油市的收縮效應更加明顯。國際能源總署最近便表示，減產以削減油市超額庫存的行動已即將「達成任務」。

這對沙烏地阿拉伯及美國頁岩石油業者當然是大利多，但對消費者及依賴進口石油的開發中國家卻大大不利。