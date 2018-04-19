國際油價大漲近3% 美庫存意外降低；鋁鎳跳漲

2018-04-19 08:22 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



原油價格攀升至2014年以來最高水準，反映美國庫存全面一下降，暗示供應日益緊張。美國對俄鋁的制裁牽連全球金屬市場，來自該公司的供應中斷導致消費者、製造商和貿易商紛紛爭奪替代供應。

●原油：油價升至2014年來最高點

紐約原油期貨周三大漲2.9%。美國能源資訊署（EIA）報告顯示，美國石油過剩正在縮減；美國上周原油庫存減少107.1萬桶，市場預估中值為增加65萬桶。

市場樂觀預期隨著OPEC國家和其產油國盟友本周在沙烏地開會，抑制全球供應的努力將得到加強。

多種因素貢獻了庫存收緊的狀況；全球來看，原油需求強勁。

紐約商業交易所5月交割西德州中級原油（WTI）期貨上漲1.95美元，收於

每桶68.47美元。倫敦ICE歐洲期貨交易所6月交割布侖特原油上漲1.90美元，收於73.48美元。

●鈀金跳漲；金價走高

現貨鈀金在紐約時間下午2:38跳漲2.5%，至每英兩1,039.77美元，邁向連

續第8個交易日上漲，料創出去年8月以來最長紀錄。鈀金一度觸及1,047.30美元，創下2月以來最高水準。

紐約商業交易所6月交割的鈀金期貨合約大漲3%，結算於每英兩1,034.95美元。受俄羅斯制裁影響，金屬市場動盪不安。紐約商品交易所6月交割的黃金期貨合約上漲0.3%，結算於每英兩1353.50美元。

●鋁價觸及6年高點，鎳價創2009年以來最大盤中漲幅

倫敦時間下午5:51，倫敦金屬交易所三個月鋁期貨上漲5.5%，結算

價為每噸2,537美元，盤中一度上漲6.4%，觸抵2011年8月以來最高。

高盛表示短期內可能觸及3,000美元。鎳價大漲，因交易員猜測其他俄羅斯公司可能成為美國制裁的目標。倫敦鎳價上漲7.5%，結算價每噸15,275美元。