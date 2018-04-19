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德經長：再生能源4至5年內具完全競爭力

2018-04-19 08:37中央社 柏林18日專電

德國新任經濟暨能源部長阿特麥爾（Peter Altmaier）。 歐新社資料照
德國新任經濟暨能源部長阿特麥爾（Peter Altmaier）。 歐新社資料照
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再生能源成本隨著技術進步持續下降，德國新任經濟暨能源部長阿特麥爾預估，在4到5年內再生能源就不再需要補貼，具有完全競爭力。

國際能源會議「柏林能源轉型對話」（BerlinEnergy Transition Dialogue）17至18日舉行，吸引來自90國2000位能源專家、官員和媒體代表參加，討論能源轉型的最新趨勢。

為了刺激廠商降低成本，減少社會大眾負擔，德國大規模的再生能源開發案近年來放棄躉購制，改採競標制。最近幾次開標，太陽能和陸域風力每度電只剩下4.6歐分，折合新台幣約1.7元，有效壓低綠電的價格，成為會議上的焦點。

阿特麥爾（Peter Altmaier）預估，在可預見的將來，也就是4到5年內，再生能源就可達到完全競爭程度，不再需要額外的補貼。

能源轉型的最終目標是放棄核電和煤電，改用再生能源。德國可望在2022年關閉所有的核電廠，但煤電究竟何時退場，煤電業者和環保團體至今依然僵持不下，成為關心德國能源政策人士的另一個焦點。

阿特麥爾表示，煤電廠全部關閉需要很多年的時間，目前的規劃是2030年前煤電要減半，政府正邀集專家成立委員會，預計在年底前提出關廠的順序和時間表。

阿特麥爾強調，德國剛開始投入再生能源時，主要的推動者還被當成是瘋子，沒人相信再生能源適合工業國家，如今再生能源的效率和成本降低的速度超出預期，「我們的任務，就是將能源轉型的解決方案應用到全世界。」

再生能源德國核電

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