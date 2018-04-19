美債殖利率曲線十年來最平 Fed升息恐踩車以防倒掛

2018-04-19 06:54 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



美國經濟即將進入衰退的可能性很小，從聯準會（Fed）到花旗都這麼認為。但美國公債殖利率曲線扁平化卻呈現經濟成長面臨的不祥之兆，可能不久就會出現利差低於零的情況。

5年-30年期公債殖利率差周三縮小至約29個基點，為2007年以來最低。2年至10年的殖利率差為41個基點，也是十多年來最低水平。7年至10年的殖利率差僅有3.5個基點，不到一年前的四分之一。

2年期債券殖利率周三上漲3.3個基點，報2.4273%；10年期國債殖利率上漲4.2個基點，報2.8709%；30年期國債殖利率上漲3.9個基點，報3.0584%。

如果本周Fed官員的談話甚為指標，殖利率曲線持續扁平化給Fed官員帶來了兩難的局面。一方面，失業率降到2000年以來最低，而通膨率則徐徐上升，債券交易員也終於認同Fed的升息路徑。但長期公債的殖利率若頑強偏低，最終可能會迫使Fed放緩升息步調，除非決策層願意將曲線推到低於零。

聖路易聯邦準備銀行總裁博拉德周三表示， Fed有必要開始討論殖利率曲線，六個月內可能見到曲線倒掛。

TIAA基金經理人 Katherine Renfrew說：「Fed會對殖利率曲線非常敏感。若達到可能倒掛的地步，Fed可能對進一步退場踩下煞車。」