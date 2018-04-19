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道瓊震盪收低 標普保住連三漲 能源、運輸股撐大盤

2018-04-19 06:12經濟日報 記者劉忠勇╱即時報導

標普500指數保住漲勢，道瓊工業指數則在震盪交易之中下跌，消費必需品股和金融股下跌，但能源和工業股拉抬標普漲勢。

標普500指數連續三天走高，但漲勢在最後半小時消退，且市場交投清淡。道瓊工業指數則受IBM財報拖累而下跌，盤中在漲跌間多次拉鋸。IBM因淨利率不如市場所料，大跌7.5%，也是拖累標普500指數最重的個股。

截至紐約時間下午4點，標普500指數上漲0.1%，至2,708.64點 。那斯達克綜合指數上漲0.2%，報7295.24點。道瓊指數下跌0.2%，報24748.07點。

上市公司財報好壞參半，同時油價上漲提振了能源生產商的股價。受地緣政治緊張局勢緩和的跡象影響，美國公債下跌，美元走高。報告顯示上周美國原油庫存下降後，油價飆升約3%，推高了能源類股。

Ameriprise策略師 David Joy說：「很多消息出來，影響市場有好有壞。最明顯的是油價拉抬能源股。」他把金融股下跌歸因於美國公債殖利率趨平。

Joy說：「企業獲利和公債殖利率是兩大影響者，運輸股很強，這是經濟的好兆頭。」

美國第三大鐵路公司CSX大漲7.8%，因財報優於預期。鐵路股也帶動上漲。

運輸股很強，這是美國經濟的好兆頭。路透
運輸股很強，這是美國經濟的好兆頭。路透
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