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英鎊走軟 倫敦股巿大漲

2018-04-19 03:30中央社 倫敦18日綜合外電報導

英國通膨降至一年以來新低，英鎊應聲走軟，倫敦股巿受到激勵，今天表現優於其他歐洲股巿。

倫敦FTSE 100指數漲91.29點或1.26%，以7317.34點作收。

法蘭克福DAX 30指數漲5.26點或0.04%，來到12590.83點。

巴黎CAC 40指數漲26.63點或0.50%，收在5380.17點。

倫敦通膨法蘭克福

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