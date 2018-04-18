準紐約Fed總裁不認為殖利率曲線會逆轉 走平是正常現象

2018-04-18 22:46 經濟日報 記者 經濟日報 記者 任中原 ╱即時報導



舊金山聯邦準備銀行總裁威廉斯（偏鷹派，今年有投票權）淡化美國公債殖利率曲線逆轉的可能性，表示目前殖利率曲線走平是聯準會（Fed）緊縮貨幣政策時的正常現象。

威廉斯將於6月轉任紐約聯準銀總裁，紐約Fed總裁兼任聯邦公開市場委員會（FOMC）副主席，且永遠有貨幣政策決策投票權，因此威廉斯在Fed體系內的份量將更重。

目前2年期與10年期美債殖利率差距已縮小到11年來低點，主因投資人預期Fed將稍稍加速升息。但威廉斯表示，「我並未看到殖利率逆轉的信號」。

威廉斯表示，殖利率曲線如果當真逆轉，「將是經濟衰退的有力信號」，依據以往經驗只有當「Fed展開緊縮周期，且市場對經濟展望喪失信心時」才會出現逆轉現象，但現在的情況並非如此。最近幾周金融市場又出現一項潛在的風險，就是倫敦銀行間拆款市場利率與隔夜利率交換（Libor-OIS）之間的利差擴大。威廉斯表示，過去這是銀行業可能發生危機的「有力信號」，但「至少到目前為止，這其實是基於結構性因素，與銀行業是否健康無關，而是與一些技術性因素有關」。

威廉斯對美國經濟展望樂觀，「我個人預測利率將漸進、平順地上升，就像747客機著陸一樣」。但他也擔心中美貿易衝突升高，表示「貿易討論是一項不確定，即使雙方並未採取行動，也會產生重大影響」；且一旦相互報復，情況將更糟；如果爆發全面貿易戰，將「對經濟展望非常不利」。