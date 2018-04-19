抗美保護主義 歐盟擬加快與日簽貿易協議

2018-04-19 00:05 中央社 史特拉斯堡18日綜合外電報導



歐洲聯盟（EU）今天公布計畫，欲透過快軌程序與日本和新加坡締訂貿易協議。歐盟並表示，面對美國的「保護主義」，他們正帶頭捍衛自由貿易。

法新社報導，美國總統川普對進口鋼鋁課徵懲罰關稅，引發布魯塞爾和華府間起爭執。歐盟的行政機關歐盟執行委員會（European Commission）此時提出計畫，目標是明年底前與日本和新加坡的貿易協議生效。

在法國史特拉斯堡（Strasbourg）召開的記者會上，主管貿易事務的歐盟執行委員馬姆斯壯（CeciliaMalmstroem）表示：「（這些計畫）對全世界釋出強烈訊號，也就是歐盟致力推展以開放規則為基礎的貿易活動。」

在歐洲議會議場邊，瑞典籍的馬姆斯壯還說：「我們願意擔當這方面的領導角色。」

歐盟執委會雖已與日本和新加坡達成貿易協議草案，但歐盟28個成員國尚未正式同意這些協議。

歐盟執委會如今提議，歐盟成員國應直接同意這些協議，換句話說跳過各自國會的投票程序。這類投票曾差點造成歐盟和加拿大的協議生變。

根據歐盟談判人員2017年12月和日本達成的協議，雙方將形成全球最大經濟區域，涵蓋人口逾6億。歐盟談判人員與新加坡達成的協議，則被視為歐盟進入東南亞市場的「墊腳石」。

馬姆斯壯表示，她目前希望歐盟各國「迅速處理」這些協議，因現任歐盟執委會主席榮科（Jean-ClaudeJuncker）的5年任期將在2019年中旬屆滿，現在這麼做很「實際」。

馬姆斯壯還說，儘管和日本及新加坡的貿易協議仍須兩國立法機關背書才能簽署，但「這可在年底前發生」。

馬姆斯壯形容川普的鋼鋁關稅是「純粹的保護主義」，也違反世界貿易組織（WTO）的規定。

她說，「好的雙贏貿易協議在全世界正受到越來越多」支持，歐盟也接近和澳洲、墨西哥及拉丁美洲的「南方共同市場」（Mercosur）貿易圈達成貿易協定。（譯者：張正芊/核稿：林治平）