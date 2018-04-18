IMF警告，政府不必再擴大財政支出，迫切需要減債

2018-04-18 22:40 經濟日報 記者 經濟日報 記者 任中原 ╱即時報導



國際貨幣基金（IMF）18日警告，全世界公共與民間部門的負債總額高達164兆美元，比金融海嘯爆發之前還更龐大，美、中、日三國便占一半。「擴大財政支出以支持需求，已經不再是優先要務」，現在迫切需要的是降低公、私部門的負債；IMF並點名批評川普政府的減稅政策。

IMF最新發表的「財務監督報告」 指出，目前全球總負債總額是一年國內生產毛額（GDP）的2.25倍，即225%，比2009年的前波頂峰還高12個百分點。

中國負債總額2001年時為1.7兆美元，2016年已激增到25.5兆美元，被IMF形容為全球負債增加背後的「帶動力量」；十年來中國民間部門的負債增加額，占全球增加額的四分之三左右。

IMF財政事務主管加斯帕單挑美國，表示在所有已開發國家中，只有美國政府未計畫減輕債務負擔，因為減稅政策將使政府債務激增。

由於全球經濟強勁成長，IMF建議各國停止使用減稅或擴大公共支出，來刺激經濟成長，反而應該努力減少公共部門的負債，才更有能力因應下一次的經濟衰退。

IMF表示，「由於全球經濟活動正在上升，因此我們要求決策官員避稅採取 支持景氣的政策，因為已經無此必要」；「當發生發生金融危機時，如果財政狀況偏弱，將使經濟衰退更深、更久，因為政府採取反循環政策的能力已大為減弱」。

IMF也擔心民間負債增加，可能引發「突如其來的減債過程」，造成下一次金融危機之時，全球經濟將高度脆弱；屆時由於債務人都同時勒緊褲帶，全球經濟將急速下墜。

IMF建議各國加稅及降低公共支出，包括一些中所得國家。少數例外是德國 及荷蘭，這些國家擁有「充裕的財政空間」，用來促進基礎建設投資，並提高經濟的長期韌性。