星國地鐵總裁換人做 盼提供便捷服務

2018-04-18 22:30 中央社 新加坡18日專電



新加坡地鐵去年底事故頻傳，諸如地鐵站隧道積水、列車碰撞意外，引發民怨，期間還向台北捷運取經尋求解決之道，不過，新加坡地鐵今天宣布新總裁人選，原總裁郭木財辭職。

新加坡地鐵（SMRT）今天公告指出，原總裁兼首席執行長郭木財即將卸任，現任國防部常任秘書梁建鴻從8月1日接任這項職務。

新加坡地狹人稠，地鐵是通勤族最重要交通工具。新加坡地鐵去年10月7日卻發生碧山（Bishan）及布萊德（Braddell）地鐵站間隧道因大雨嚴重積水，部分列車服務中斷約14小時，超過20萬名乘客受影響。

不料，屋漏偏逢連夜雨，新加坡地鐵去年11月間還發生裕群地鐵站（Joo Koon）列車碰撞事故。這也是新加坡1993年8月發生首起列車碰撞意外，造成156名乘客受傷後，24年來的第2起地鐵碰撞事故。

新加坡接連發生地鐵交通意外，星媒高度關注，新加坡反對黨工人黨也籲請調查碰撞事故，進行必要系統改善措施，降低事故重演風險。基礎建設統籌部長兼交通部長許文遠還認為，真是糟糕的一天。

對於地鐵隧道淹水事故，台北捷運維修團隊也受託由副總經理層級帶隊，包括5至7名機電、軌道、電聯車等專業人員，專程赴新加坡協助檢測淹水原因。

星媒多次赴台灣製作專題報導，不僅認為北捷準點率超過99%，除是全球最可靠的地鐵系統之一，也是不少國家取經對象。星媒認為，台北捷運系統以準點和快速處理緊急事故享有盛名，優良企業文化則是其中的成功關鍵。

新加坡地鐵狀況頻頻，誤點、故障讓通勤上班族未能感受便捷交通，新加坡社群網路去年底也出現要求當時的總裁兼首席執行長郭木財辭職的反彈聲音。

新加坡地鐵今天發布公告，證實這項由梁建鴻從8月1日接任的人事案。新加坡地鐵除肯定郭木財過去約6年的努力，也盼再持續提供可靠便捷的交通系統。