親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美對敘利亞開火
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

旅日撿到「台灣鯛民」手機 他怒送45公里外警局

外國學者用「醜陋」形容台大校長遴選 學者：難過

星國地鐵總裁換人做 盼提供便捷服務

2018-04-18 22:30中央社 新加坡18日專電

新加坡地鐵去年底事故頻傳，諸如地鐵站隧道積水、列車碰撞意外，引發民怨，期間還向台北捷運取經尋求解決之道，不過，新加坡地鐵今天宣布新總裁人選，原總裁郭木財辭職。

新加坡地鐵（SMRT）今天公告指出，原總裁兼首席執行長郭木財即將卸任，現任國防部常任秘書梁建鴻從8月1日接任這項職務。

新加坡地狹人稠，地鐵是通勤族最重要交通工具。新加坡地鐵去年10月7日卻發生碧山（Bishan）及布萊德（Braddell）地鐵站間隧道因大雨嚴重積水，部分列車服務中斷約14小時，超過20萬名乘客受影響。

不料，屋漏偏逢連夜雨，新加坡地鐵去年11月間還發生裕群地鐵站（Joo Koon）列車碰撞事故。這也是新加坡1993年8月發生首起列車碰撞意外，造成156名乘客受傷後，24年來的第2起地鐵碰撞事故。

新加坡接連發生地鐵交通意外，星媒高度關注，新加坡反對黨工人黨也籲請調查碰撞事故，進行必要系統改善措施，降低事故重演風險。基礎建設統籌部長兼交通部長許文遠還認為，真是糟糕的一天。

對於地鐵隧道淹水事故，台北捷運維修團隊也受託由副總經理層級帶隊，包括5至7名機電、軌道、電聯車等專業人員，專程赴新加坡協助檢測淹水原因。

星媒多次赴台灣製作專題報導，不僅認為北捷準點率超過99%，除是全球最可靠的地鐵系統之一，也是不少國家取經對象。星媒認為，台北捷運系統以準點和快速處理緊急事故享有盛名，優良企業文化則是其中的成功關鍵。

新加坡地鐵狀況頻頻，誤點、故障讓通勤上班族未能感受便捷交通，新加坡社群網路去年底也出現要求當時的總裁兼首席執行長郭木財辭職的反彈聲音。

新加坡地鐵今天發布公告，證實這項由梁建鴻從8月1日接任的人事案。新加坡地鐵除肯定郭木財過去約6年的努力，也盼再持續提供可靠便捷的交通系統。

新加坡列車北捷

相關新聞

影／沙烏地女性包緊緊如何運動？原來她們穿這樣！

2018-04-18 18:04

影／魁北克「淘金潮2.0」隱憂 比特幣礦機成吃電巨獸

2018-04-18 17:35

日本地方父母官援交丟官 落淚請辭

2018-04-18 17:10

美：願和大陸談關稅政策

2018-04-18 14:26

川普經濟顧問：美盼與日談成自貿協定

2018-04-18 14:26

中國製鋼輪鋁板涉傾銷與補貼 美要查

2018-04-18 11:53

韓航二小姐奢侈品疑未報關 南韓關稅廳查

2018-04-18 11:18

iPhone X狠賺 蘋果囊括全球手機獲利86%

2018-04-18 10:10

澳洲國際生人數創新高 陸生佔三成

2018-04-18 10:05

美告知WTO：美願和大陸談關稅政策

2018-04-18 08:12

IBM全年獲利展望不如預期 盤後股價重挫6%

2018-04-18 08:02

企業財報鼓舞市場情緒 美股連兩天走高

2018-04-18 07:05

財報利多激勵 美股收高道瓊大漲213點

2018-04-18 05:49

福斯換形象 logo擬微整形

2018-04-18 02:04

高盛獲利升27% 股利加碼

2018-04-18 02:04

Netflix Q1訂戶激增 寫掛牌16年來紀錄

2018-04-18 02:04

美制裁俄企 鋁價攀高

2018-04-18 02:04

2月來第二次 特斯拉又停產Model 3

2018-04-18 02:04

IMF：全球今年經濟成長3.9%

2018-04-18 02:04

大陸鋼鐵產能過剩 惹日本抗議

2018-04-18 01:16

大陸限制雲端運算 美擬再啟動301調查

2018-04-18 00:29

IMF示警：貿易反制可能有損經濟信心

2018-04-18 00:25

英智庫：3分之1千禧世代到退休 都買不起房

2018-04-17 22:10

美打擊中興通訊 美企高通也受傷

2018-04-17 21:15

一帶一路獨厚中國企業 歐洲國家不滿

2018-04-17 21:12

2.1兆美元 美企貸款走出停滯期

2018-04-17 01:56

高盛砸重金 買理財App

2018-04-17 01:56

美銀首季獲利 站上高崗

2018-04-17 01:56

安倍6月恐下台 日圓走揚

2018-04-17 01:56

日人力短缺 外勞占比激增

2018-04-17 01:56

日企搶人 加薪幅度20年最高

2018-04-17 01:56

亞洲搶鑽油 鋼管價喊漲

2018-04-17 01:38

美企買庫藏股 規模衝新高

2018-04-17 01:38

美企加碼資本支出 現金仍滿手

2018-04-17 01:38

美傳擴大制裁 俄股挫跌

2018-04-17 01:38

美零售銷售回神 終結連三降

2018-04-17 01:38

5G東西軍分裂商機 川普貿易戰瞄準的靶心

2018-04-16 08:59

蘋果抓洩密者 不手軟

2018-04-16 01:23

三星推高階TV 一台30萬美元

2018-04-16 01:23
看更多

熱門文章

西南航空客機引擎空中爆炸迫降費城 1乘客傷重身亡

2018-04-18 03:32

孫安佐遭週刊爆躲過「勒令退學」 學校否認爆料這樣說

2018-04-18 06:44

沖繩麻疹疫情衝擊！學校停課、觀光客取消行程

2018-04-18 12:03

影／歧視事件 星巴克將關美8千門市教育訓練

2018-04-18 08:52

長灘島變化糞池 5大勝地剉咧等

2018-04-18 10:00

西南航空客機引擎爆炸 窗戶破洞一乘客險被吸出

2018-04-18 08:08

西南航空空中驚魂 前戰機飛官女機長處置得宜

2018-04-18 13:18

遺囑揭露 馬可波羅不為人知的另一面

2018-04-18 02:00

前美國第一夫人芭芭拉布希辭世 享耆壽92歲

2018-04-18 08:02

還想買在最低、賣在最高？股票策略師建議精讀這兩段

2018-04-18 17:44

孫安佐屢被「家長」爆料 康橋澄清：孫沒全裸、沒退學

2018-04-18 12:01

影╱種族歧視事件延燒 美星巴克8,000店將關門上課

2018-04-18 09:44

泰男夢見彩券號碼 揪團購買張張都中獎

2018-04-18 14:40

這裡人人有免費房屋！ 犯罪率、失業率幾乎零

2018-04-18 11:57

法博物館王后心臟失竊 小偷或為黃金來

2018-04-17 23:28

印度老鼠超猖狂 千鼠啃食讓3層樓房瞬間變廢墟

2018-04-18 17:56

「擁有三張臉的男人」 法男二次臉部移植全球首例！

2018-04-18 12:42

南北韓達成共識 金正恩會文在寅將全球直播

2018-04-18 19:43

川普：美國與北韓已直接對話 層級非常高

2018-04-18 05:50

影／西南航空引擎空中爆炸 乘客險被吸出窗外

2018-04-18 12:57

見證丈夫、兒子當美國總統 只有芭芭拉．布希

2018-04-18 10:17

影／見證布希王朝興衰 美前第一夫人芭芭拉．布希辭世

2018-04-18 13:07

化武調查團進入敘現場 英法稱證據八成沒了

2018-04-18 00:28

艷星丹尼爾斯公布威脅者素描 像前任白宮聯絡室主任？

2018-04-18 13:54

美告知WTO：美願和大陸談關稅政策

2018-04-18 08:12

宣稱知悉通俄門內幕 白俄女模改口批美國

2018-04-18 02:05

影／「女王最後的柯基」離世 曾和007拍片

2018-04-18 15:08

長灘島封島 部署鎮暴警察防居民騷亂

2018-04-17 22:43

3萬呎高空引擎爆炸 西南航機迫降1死7傷

2018-04-18 13:29

企業財報鼓舞市場情緒 美股連兩天走高

2018-04-18 07:05

男子服用止痛藥後變同性戀 稱令他感覺解放「做回自己」

2018-04-18 16:13

影／沙烏地女性包緊緊如何運動？原來她們穿這樣！

2018-04-18 18:04

大陸限制雲端運算 美擬再啟動301調查

2018-04-18 00:29

2月來第二次 特斯拉又停產Model 3

2018-04-18 02:04

財報利多激勵 美股收高道瓊大漲213點

2018-04-18 05:49

美對俄制裁踩煞車 海理反擊：沒有糊塗

2018-04-18 08:55

日本地方父母官援交丟官 落淚請辭

2018-04-18 17:10

南北韓 傳商討結束戰爭狀態

2018-04-18 00:06

川普批洩密應坐牢 柯米反譏總統說話「不正常」

2018-04-18 13:56

影／魁北克「淘金潮2.0」隱憂 比特幣礦機成吃電巨獸

2018-04-18 17:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top