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別在我家旁！促轉會被當惡鄰 這些機關也被嫌

影／沙烏地女性包緊緊如何運動？原來她們穿這樣！

2018-04-18 18:04聯合報 記者陳祐元╱即時報導

沙烏地阿拉伯女性過去想出門，必須披上全黑的「阿巴雅」（abaya）長罩袍，將全身包緊緊，只露出手部與眼睛；不過隨著王儲沙爾曼（Mohammed bin Salman）推動女權，沙國女性的運動風氣逐漸興起，長罩袍卻會限制活動，因此當地服裝設計師順應潮流，推出新型運動衣，讓女性可以上街跑步又不會受到旁人側目。

這種運動型長罩袍看起來有點像是技工服，穿脫相當方便，褲口採用鬆緊帶設計，跑步時才不會踩到；它的外觀也五花八門，各式顏色都有，而且還能在上面自行熨燙立體繡貼，讓每位女性都能擁有獨一無二的運動長袍。

這款運動長袍自3月開始掀起話題，沙國第二大城吉達市（Jeddah）出現名為「Bliss Runners」的團體，由一群不同年齡、熱愛跑步的女性組成，她們響應國際婦女節，穿著這款服飾上街路跑，照片發布後，不少人開始詢問何處購買，運動長袍的買氣也變得越來越旺。

沙國女性可以穿著不同服飾上街，部分也要歸功於沙爾曼的改革，他先前曾公開表示，伊斯蘭律法沒有規定女性一定要穿長罩袍，她們應可自行選擇服飾，重點是必須符合「正經且尊敬」的原則。

利雅德政府近期積極推廣國民運動風氣，3月時舉辦首場女子馬拉松路跑，吸引超過2000人報名；沙國體育總局在本月10日也規劃首屆女性自行車大賽，不少婦女攜家帶眷前來參加。各式各樣的活動，讓人看到保守的沙烏地阿拉伯，正在一點一滴的改變。

沙國女權逐漸開放，全黑長罩袍不再只是唯一選擇，女性現在也能穿著新款運動長袍上街路...
沙國女權逐漸開放，全黑長罩袍不再只是唯一選擇，女性現在也能穿著新款運動長袍上街路跑。路透
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沙烏地阿拉伯路跑

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