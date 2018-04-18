玩具反斗城傳已拒絕MGA創辦人紓困

2018-04-18 10:34 經濟日報 記者 經濟日報 記者 易起宇 ╱即時報導



消息人士表示，玩具反斗城為維持部分北美門市繼續營業，已婉拒了MGA玩具公司（MGA Entertainment）創辦人雷瑞安（Isaac Larian）的紓困提案。

彭博資訊報導，去年9月聲請破產的玩具反斗城，計劃在18日進行其加拿大事業的拍賣。然而，據知情人士表示，包括雷瑞安在內的三筆投標，都未通過破產法庭法官的拍賣規定核准。

雷瑞安先前表示願意花6.75億美元買下玩具反斗城的美國門市，並以2.15億美元買下加拿大門市。