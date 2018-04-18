台股ADR漲跌互見 台積電跌1.3%

2018-04-18 07:27 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



在紐約掛牌台灣企業周二漲跌互見，台積電跌1.3%。那斯達克指數上漲124.81點或1.74%，報7,281.10點；台灣加權股價指數周二收跌1.32%，收在10,810.45點。

以下是台股ADR各股當天收盤報價：

個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）

日月光 ASX 7.52 -1.44

友達 AUO 4.24 -2.30

中華電 CHT 38.82 +0.34

矽品 SPIL 8.59 +0.12

台積電 TSM 42.31 -1.31

聯電 UMC 2.61 +0.77

資料來源：彭博資訊