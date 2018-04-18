川普：美國與北韓已直接對話 層級非常高

2018-04-18 05:50 聯合報 記者 聯合報 記者 張加 ╱即時報導



美國總統川普17日在佛州表示，美國與北韓已進行「非常高層級」的直接對話；至於川普與北韓領導人金正恩峰會舉行地點，川普稱正在考慮五個可能地點，很快會對外公布。

川普17日在佛州「海湖莊園」迎接來訪的日本首相安倍晉三，下午川安舉行一對一會議，北韓核問題與美日貿易為兩大主要討論議題；川普與安倍在會議前後短暫向媒體發言。

川普表示，美國已開始直接與北韓對話，雙方非常高層級的官員直接進行談話；相信有很多善意，拭目以待。

關於「川金會」舉行地點，川普則說，還沒有選定某個地點，但已選出五個可能地點，會盡快告訴外界。

但川普也說，若事情順利的話，「川金會」可能會在6月初或早一些舉行；也有可能事情不會順利，則雙方不會舉行會談。

此外，川普談及，南韓計劃與北韓會談，看是否可以結束戰爭狀態，他對此表達祝福。

川普接著說，「他們非常客氣，說沒有我們（美國），尤其是沒有我的話，我想，你不得不說，他們不會討論任何事情，包括冬奧也可能會失敗。」

南韓「文化日報」17日引述南韓資深官員消息報導，南北韓正在討論正式結束兩國65年來戰爭狀態的計畫。