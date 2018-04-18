全球經濟前景利多 歐股收高

2018-04-18 04:04 中央社 倫敦17日綜合外電報導



由於中國令人樂觀的經濟數據引發投資人對全球經濟前景的樂觀情緒，並把地緣政治憂慮暫擺一旁，全球股市今天走高，歐股收盤也上揚。

法新社報導，倫敦FTSE 100指數上揚0.4%，以7226.05點作收。

法蘭克福DAX 30指數上揚1.6%，收在12585.57點。

巴黎CAC 40指數上揚0.8%，收5353.54點。