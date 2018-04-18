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中國力爭歐洲支持 盼聯手對抗美保護主義

2018-04-18 02:05中央社 北京／布魯塞爾17日綜合外電報導

了解內情的4位人士透露，中國的國際貿易談判代表傅自應上週與歐洲主要國家的大使舉行連串會議，要求他們和北京聯手對抗美國的保護主義。

路透社報導，這些人士說，與身兼商務部副部長的傅自應會談的部分西方外交官認為，這些動作顯示北京對於與美國日漸擴大的貿易衝突有多麼焦慮。

美國總統川普揚言將對1500億美元的進口中國產品加徵關稅，以懲罰中方掠奪性的工業政策與濫用美國的智慧財產，北京則誓言會以牙還牙。

在美中兩國的緊張情勢快速升高之際，儘管美國的盟友與華盛頓一樣對中國備受限制的市場表示憂慮，中國仍想要搶占道德制高點，以多邊貿易體系的捍衛者自居。

傅自應在12和13日接連會晤法國、德國、英國、西班牙、義大利和歐洲聯盟大使，可能顯示中國想要針對川普的貿易措施建立一道防火牆。部分外交人士表示，北京先前錯估了美方措施的嚴重性。

一位了解內情的歐洲外交官告訴路透社，這些個別會談是應傅自應的要求舉行，中國想要爭取各國支持對抗美國，會談大致上「沒有對立意味」，但針對外國企業可能面臨的後果有些「隱性威脅」。

他說：「他要傳達的訊息是，我們必須團結一致對抗美國的保護主義，以利自由貿易。」

這位外交官表示：「中國表面顯得信心滿滿，但內部看似相當憂慮。他們看來是低估了川普對貿易問題的決心。」他又說，中國對主要貿易夥伴可能與美國站在同一邊感到緊張不安。

另有3位外交人士以及英國和義大利大使館與歐盟代表團證實，曾與中方舉行會談。中國商務部並未回應記者詢問。

北京義大利川普

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