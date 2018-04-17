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財報利多激勵 美股早盤勁揚

2018-04-17 23:33中央社 紐約17日綜合外電報導

華爾街股市今晨開盤勁揚，三大指數漲幅都超過1%，主要受網飛（Netflix）和高盛集團（Goldman Sachs）等企業公布的財報利多激勵。

開盤後約一個半小時，道瓊工業指數上漲274.63點，或1.12%，來到24847.67點。

標準普爾500指數上漲29.09點，或1.09%，來到2706.93點；那斯達克指數上漲111.38點，或1.56%，來到7267.67點。

華爾街

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