Netflix Q1訂戶激增 寫掛牌16年來紀錄

受益於拉丁美洲和歐洲市場快速成長，Netflix（網飛）上季締造掛牌16年來表現最好的第1季，訂戶激增741萬人。專家指出，Netflix與臉書的商業模式差異，正使Netflix的優勢反而成為臉書的弱點，這個落差也反映在股價上。

Netflix公布，第1季營收年增40%至37億美元，優於分析師預估。每股盈餘為64美分，符合市場預測，上季訂戶也增加741萬人（包括546萬名國際訂戶），遠多於市場預估的650萬人。如今Netflix付費訂戶達1.25億人，居線上電視網路業者之冠。

Netflix預估第2季營收將達39.3億美元，每股盈餘為79美分，都高於分析師預估，且預料本季將新增620萬名訂戶，比市場預測多100萬人。Netflix股價在17日早盤應聲飆漲7.2%至330美元。

經濟日報提供 分享 facebook Netflix訂戶的亮眼成長，不僅證明漲價不會拖累成長，也凸顯「燒錢策略」持續奏效。Netflix已砸大錢產製內容以吸引並留住訂戶，該公司重申將斥資多達80億美元製播電視和電影節目。

路透熱點透視專欄作家薩巴（Jennifer Saba）說，付費訂閱制讓Netflix享有優勢，也促使哈斯汀格外保護訂戶個資，該公司與臉書的商業模式差異，反而讓這個優勢成為臉書的弱點，這也反映在股價上。

Netflix的股價表現已稱霸「五大尖牙股」（FAANG）。

薩巴指出，臉書營收幾乎都仰賴廣告，透過蒐集20億名臉書用戶的資料，協助企業更了解其客戶輪廓，但近來的臉書用戶個資外洩風波，顯示這種交換或許不划算。

Netflix也會蒐集用戶資料，但主要是探索訂戶的收看習慣，以便向訂戶推薦其他電視節目或製作電影，這種做法讓哈斯汀持續保護用戶個資，Netflix也不發布收視率。