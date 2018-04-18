美制裁俄企 鋁價攀高

2018-04-18 02:04 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 謝汶均 ／綜合外電



美國制裁俄羅斯鋁業（UC Rusal）的效應持續影響鋁市，國際鋁價17日盤中在倫敦金屬交易所（LME）攀至六年多新高。買方積極確保鋁供應量，交易商則亟欲脫手庫存中來自俄鋁的這種金屬。

LME鋁價17日一度漲1.5%至每公噸2,435美元，觸及2011年9月以來最高點，隨後則因庫存增加而回跌。

俄鋁約占中國以外約17%的鋁生產。西方金融體系已將俄鋁排除在外，該公司股價應聲狂瀉，競爭對手則漁翁得利。