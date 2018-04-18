IMF：全球今年經濟成長3.9%

國際貨幣基金（IMF）維持今年全球經濟成長率預測於3.9%不變，成長步調為2011年來最快。 路透 分享 facebook 國際貨幣基金（IMF）17日維持今年全球經濟成長率預測於3.9%不變，成長步調為2011年來最快，但警告全球貿易爭端等因素，也埋下成長動能減弱的憂慮種子。

IMF預測台灣經濟今年將成長1.9%、明年加速至2.0%，但在「亞洲四小龍」中的排行都是墊底。

IMF公布的世界經濟展望（WEO），維持今、明兩年的全球經濟成長率預估值於3.9%不變，與1月的報告預測值相同，主要受到寬鬆的金融情勢、強勁的動能與市場信心，以及擴張的財政政策支撐。

經濟日報提供 分享 facebook 其中，IMF上調美國今、明兩年的成長率預測0.2個百分點，今年預估成長2.9%，明年成長2.7%，歐元區今年成長率預測也獲調高0.2個百分點至2.4%，明年則維持在2%。中國今、明兩年預測則分別維持在6.6%與6.4%。

在亞洲四小龍部分，IMF預測，南韓今年經濟將成長3.0%，明年減慢至2.9%，香港今、明兩年分別預估將成長3.6%和3.2%，新加坡也將分別擴張2.9%與2.7%，表現都優於台灣。

IMF指出，全球而言，企業支出激增與貿易量復甦正帶動成長，今年全球貿易預料將增加5.1%。

不過，IMF也提醒，當前的好光景不會持續很長時間，預測2020年之後的全球經濟成長將減弱，原因包括央行緊縮貨幣政策、美國財政刺激的效益減退、以及中國成長逐步趨緩。

IMF警告，若各國訴諸「以牙還牙」的貿易制裁，也可能使當前成長「脫軌」。IMF首席經濟學家歐布斯菲德指出，潛在貿易戰的第一槍已鳴響，若美國財政政策使其貿易逆差擴大、歐洲與亞洲又未採取行動縮減順差，衝突可能加劇。IMF說，各國應把握當前的好時光，推動結構改革，並推行有助提高潛在產出的稅務政策。