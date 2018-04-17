傳美將再祭301 報復中國限制雲端服務

2018-04-17 23:19 中央社 華盛頓17日綜合外電報導



「華爾街日報」報導，針對中國限制美國提供雲端運算與其他高科技服務的業者，美國正研究再祭出301條款採取報復行動，如此一來將在對中國的貿易攻勢上開啟一條新戰線。

了解美國總統川普政府思維的人士透露，美國貿易代表署正在研擬提出新的貿易控訴案，可能會依據1974年「貿易法」的301條款，指控中國在這些高科技服務領域不公平限制美國貿易。

根據共同社，美國道瓊新聞社也報導，川普政府考慮在雲端服務等資訊科技領域對中國採取對抗措施。此前美國已宣布對進口自中國的產品徵收高關稅並公布了擬徵稅的產品清單，以此對中國侵犯智慧財產權加以制裁。

美國若在資訊科技服務領域也對中國施壓，可能導致兩國間的貿易摩擦進一步擴大。

雲端服務透過網路提供數據及軟體，包括數據保存、分析等服務，在資訊科技產業內也是今後高增長備受期待的領域。

中國有關部門要求利用雲端技術的美國電子商務巨擘亞馬遜公司及資訊科業巨頭微軟等企業，與中國企業合資或向其提供技術。

美國貿易代表署在報告中指出：「如果美國企業試圖單獨進駐，中國有關部門就不核發營業執照。」據悉這導致美國企業無法打入中國的雲端服務市場。

相反的，阿里巴巴集團等中國企業則不受限制，獲准在美國開展業務。