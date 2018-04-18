IMF示警：貿易反制可能有損經濟信心

2018-04-18 00:25 聯合報 華盛頓記者 聯合報 華盛頓記者 張加 ／十七日電



國際貨幣基金17日公布世界經濟展望報告，預測今年全球經濟成長率為3.9%。 歐新社 分享 facebook

國際貨幣基金（ＩＭＦ）十七日公布最新世界經濟展望（ＷＥＯ）報告，預估今年全球經濟成長率百分之三點九。ＩＭＦ提醒，目前的美好不會持續很長時間，但健全的政策可使其延長，而貿易限制與反制可能有損信心，並妨礙全球經濟成長。

ＩＭＦ並呼籲，美國應透過可信且公平的多邊機制因應不公平貿易舉措。ＩＭＦ強調多邊合作的重要性，並表示全球相互依賴只會加深，只有各國本著合作的精神、而非衝突，世界經濟才會繁榮。

ＩＭＦ公布二○一八年世界經濟展望報告指出，今明兩年全球經濟成長率可望達到百分之三點九，高於去年十月報告的預估值；去年十月ＩＭＦ預測二○一八年全球經濟成長率預估值為百分之三點七。ＩＭＦ表示，歐元區、日本、中國大陸與美國幫助驅動加速成長。

ＩＭＦ首席經濟學家奧布斯費爾德說，美國基於國家安全因素，宣布擬對進口鋼鋁加徵關稅，自三月初貿易緊張局勢加劇；美國宣布後進行多起雙邊談判，旨在減少美國與個別貿易夥伴的貿易逆差，然而這些舉措幾乎沒有改變美國經常帳赤字。

奧布斯費爾德指出，在現在的全球環境下，減少全球經常帳超額失衡的負擔應該透過多邊行動分擔；即使沒有經常帳失衡，因應包括智慧財產權等問題的不公平貿易舉措，也需要透過基於規則的多邊體系，以可信且公平的方式解決爭端。他說，有足夠的空間加強現行（多邊）制度，而不該冒著雙邊貿易決裂的風險。

ＩＭＦ對美國二○一八年的經濟成長率預估值為百分之二點九，二○一九年的經濟成長率預估值則為百分之二點七。

ＩＭＦ對中國大陸二○一八年的經濟成長率預估值為百分之六點六，比去年十月報告的預估值百分之六點五上調；ＩＭＦ對中國大陸二○一九年的經濟成長率預估值為百分之六點四。