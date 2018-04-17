安倍再訪美 恐沒法再如前次般寫意

2018-04-17 13:15 中央社 華盛頓16日綜合外電報導



美國總統川普明天將在自己的海湖俱樂部（Mar-a-Lago）接待日本首相安倍晉三。有別於前次會面，兩人這次都有問題纏身，相關壓力可能沒法讓他們能像前次見面那般輕鬆。

法新社報導，川普與安倍去年在棕櫚灘愉快揮桿打高球，川普訪日時，安倍還招待川普大啖最愛吃的漢堡。安倍這回二度造訪川普在佛羅里達州棕櫚灘的豪華俱樂部，將聚焦在貿易與安全議題。

但隨著安倍因國土賤賣醜聞而支持度跌至近年新低，川普自身也是爭議與危機不斷，兩人這次會面都背負壓力。

布魯金斯研究所（Brookings Institution）專家索里士（Mireya Solis）說：「遠距關係很複雜，兩人本週二度在海湖俱樂部碰面的利害風險也高。當川普陷政治泥淖時，耳熟能詳的習慣就是在貿易上拿出強硬口吻，以取悅基本盤。」

川普到目前對安倍所不願展開的雙邊自貿協定談判還保有彈性，但日本的保護主義農業與汽車市場，很可能是川普下一目標。

此外，川普決定與北韓領導人金正恩今年5或6月舉行破天荒峰會，且未與安倍諮商就宣布；更糟的是，川金會的消息還是由南韓官員宣布。然後中國大陸與南韓在設法讓朝鮮半島核子危機落幕上直接施展影響力，讓日本彷彿淪為空氣，更讓看在眼裡的日本官員大感驚恐。