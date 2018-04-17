親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
川普打擊敘利亞
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

中研院士大表態：別再卡管 人才不分藍綠

安倍再訪美 恐沒法再如前次般寫意

2018-04-17 13:15中央社 華盛頓16日綜合外電報導

美國總統川普明天將在自己的海湖俱樂部（Mar-a-Lago）接待日本首相安倍晉三。有別於前次會面，兩人這次都有問題纏身，相關壓力可能沒法讓他們能像前次見面那般輕鬆。

法新社報導，川普與安倍去年在棕櫚灘愉快揮桿打高球，川普訪日時，安倍還招待川普大啖最愛吃的漢堡。安倍這回二度造訪川普在佛羅里達州棕櫚灘的豪華俱樂部，將聚焦在貿易與安全議題。

但隨著安倍因國土賤賣醜聞而支持度跌至近年新低，川普自身也是爭議與危機不斷，兩人這次會面都背負壓力。

布魯金斯研究所（Brookings Institution）專家索里士（Mireya Solis）說：「遠距關係很複雜，兩人本週二度在海湖俱樂部碰面的利害風險也高。當川普陷政治泥淖時，耳熟能詳的習慣就是在貿易上拿出強硬口吻，以取悅基本盤。」

川普到目前對安倍所不願展開的雙邊自貿協定談判還保有彈性，但日本的保護主義農業與汽車市場，很可能是川普下一目標。

此外，川普決定與北韓領導人金正恩今年5或6月舉行破天荒峰會，且未與安倍諮商就宣布；更糟的是，川金會的消息還是由南韓官員宣布。然後中國大陸與南韓在設法讓朝鮮半島核子危機落幕上直接施展影響力，讓日本彷彿淪為空氣，更讓看在眼裡的日本官員大感驚恐。

日本首相安倍晉三。法新社
日本首相安倍晉三。法新社
分享

川普安倍晉三

相關新聞

第4次經濟對話／中日聚焦3領域 推民企在第三國合作

2018-04-17 13:07

臉書臉部辨識爭議案 美法官裁定集體訴訟

2018-04-17 12:45

美商務部禁美企賣零組件給陸廠中興通訊 聯發科或可受益

2018-04-17 09:23

Netflix財報太漂亮 為美大型科技股開出好采頭

2018-04-17 07:41

川普突砲轟中國玩人民幣貶值 預告本周又有動作？

2018-04-17 06:50

道瓊漲逾200點 焦點轉回財報 交投今年最淡

2018-04-17 06:31

陸駐美大使崔天凱：貿易戰絕對是錯誤選擇

2018-04-17 05:12

2.1兆美元 美企貸款走出停滯期

2018-04-17 01:56

高盛砸重金 買理財App

2018-04-17 01:56

美銀首季獲利 站上高崗

2018-04-17 01:56

安倍6月恐下台 日圓走揚

2018-04-17 01:56

日人力短缺 外勞占比激增

2018-04-17 01:56

日企搶人 加薪幅度20年最高

2018-04-17 01:56

亞洲搶鑽油 鋼管價喊漲

2018-04-17 01:38

美企買庫藏股 規模衝新高

2018-04-17 01:38

美企加碼資本支出 現金仍滿手

2018-04-17 01:38

美傳擴大制裁 俄股挫跌

2018-04-17 01:38

美零售銷售回神 終結連三降

2018-04-17 01:38

終結川普停滯期 美商業貸款激增

2018-04-17 00:15

力抗美貿易戰 中日談帶路合作

2018-04-17 00:14

川普又亂推文 誣賴中俄玩貨幣貶值遊戲

2018-04-16 22:36

川普抨擊中國及俄羅斯 「大玩匯率貶值遊戲」

2018-04-16 21:59

中日關係處新起點 經濟高層對話斥貿易戰

2018-04-16 21:35

中日經濟高層對話 同聲提及貿易保護主義

2018-04-16 19:19

哈韓旅客注意 南韓餐飲價格較去年上漲

2018-04-16 17:27

瑞銀：貿易戰將使亞洲出口增速放緩

2018-04-16 13:42

學者：現行版CPTPP對美而言仍屬舊思維

2018-04-16 13:05

新加坡要限制私宅短租：每年最多90天、一戶最多6人

2018-04-16 12:36

iPhone銷量減ASP反升 蘋果訂價策略有玄機

2018-04-16 10:12

5G東西軍分裂商機 川普貿易戰瞄準的靶心

2018-04-16 08:59

戈普弗另類投資 靠機槍致富

2018-04-16 01:38

音效設計師里克斯 讓蘋果音效變好聽

2018-04-16 01:38

臉書風波…一個吹哨者的反思

2018-04-16 01:38

桑柏格危機處理…矯情

2018-04-16 01:38

蘋果抓洩密者 不手軟

2018-04-16 01:23

三星推高階TV 一台30萬美元

2018-04-16 01:23

NAFTA協商 7月可望達陣

2018-04-16 01:23

蘋果禁洩密 嗆訴諸法律

2018-04-15 01:02

特斯拉生產慢...怪過度自動化

2018-04-15 01:02
看更多

熱門文章

邊開邊睡4分鐘到站未停 新幹線駕駛：開到睡著

2018-04-16 17:35

南韓前總統朴槿惠萬念俱灰 1審判24年放棄上訴

2018-04-16 16:38

川普突砲轟中國玩人民幣貶值 預告本周又有動作？

2018-04-17 06:50

影／2非裔男借廁所未消費 星巴克報警逮捕引眾怒

2018-04-16 14:04

民憤難消 大韓航空「水瓶門」主角趙顯玟被停職

2018-04-16 22:42

醜聞不斷！韓航千金砸水瓶事件 韓人憤怒要求公司改名

2018-04-16 18:15

日媒：金正恩會習近平 提三請求

2018-04-17 06:19

受夠跋扈千金 韓人連署槓韓航

2018-04-17 00:14

日本協助大陸「廁所革命」 幫農村蓋廁所、教如廁觀念

2018-04-17 11:14

貿易戰逼近 王毅、安倍：暫時不爭東海主權

2018-04-16 23:19

道歉無誠意 工會要求大韓航空二千金辭董事

2018-04-16 18:15

二戰駭人731部隊 日學者擬公布成員名單

2018-04-16 22:28

支持率跌破3成 安倍恐6月下台

2018-04-17 00:14

14歲少女去朋友家玩 偷走千萬日幣大方送同學

2018-04-17 10:47

中國首度點名美英法 反對攻擊敘利亞

2018-04-16 19:51

前FBI局長 批川普不適任總統

2018-04-17 00:14

美商務部禁美企賣零組件給陸廠中興通訊 聯發科或可受益

2018-04-17 09:23

美國南卡監獄犯人打架8小時 7死17傷

2018-04-16 19:22

海理發言24小時後被打臉 川普撤新一波制裁俄羅斯計畫

2018-04-17 08:24

柯米：我寫3位總統 2位是「道德領袖」 1位正巧相反

2018-04-16 14:17

日企搶人 加薪幅度20年最高

2018-04-17 01:56

Netflix財報太漂亮 為美大型科技股開出好采頭

2018-04-17 07:41

道瓊漲逾200點 焦點轉回財報 交投今年最淡

2018-04-17 06:31

前FBI局長專訪批川普 經典金句總整理

2018-04-16 20:22

抓交替？美欲集結阿拉伯軍隊 讓美軍加速撤離敘利亞

2018-04-17 11:12

川普又亂推文 誣賴中俄玩貨幣貶值遊戲

2018-04-16 22:36

愛心正妹竟是雙面人 私下監禁男友毆打致腦積水

2018-04-17 11:34

兩韓籌備歷史峰會 金正恩將踏南韓土地

2018-04-16 14:53

鬥雞界「幹籃哥」 菲律賓鬥雞暴力灌籃爆紅

2018-04-16 20:38

前日相小泉：安倍可能6月下台

2018-04-16 13:56

敘利亞政府軍新一輪屠殺 民房也遭轟炸

2018-04-16 16:58

美國空襲目標 為肢解俄羅斯敘利亞聯盟

2018-04-16 15:52

安倍6月恐下台 日圓走揚

2018-04-17 01:56

與川普隔空對罵 柯米：川普待女人如肉

2018-04-16 14:24

日外相：中日同意習近平和安倍互訪 新華社未證實

2018-04-16 13:51

范琪斐：美國人對槍的依戀感 常常讓外國人非常困惑

2018-04-17 10:32

恐攻夢魘重現？IS威脅炸毀紐約地鐵！

2018-04-17 11:36

南韓家庭統計 男女分工制度抑制生育意願

2018-04-16 19:00

芝加哥餐廳驚豔老饕 慨掏260%小費

2018-04-17 09:13

影／柯米的華麗復仇 出新書受訪批川普「不適任總統」

2018-04-16 18:37
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top