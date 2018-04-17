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原油自三年高位回落 鋁價觸抵七年來最高

2018-04-17 08:18經濟日報 記者劉忠勇╱即時報導

原油從三年高位回落，因投資人對中東衝突的顧慮緩解。鈀金價格創下2月以來最高收盤價，因市場揣測美國制裁俄羅斯可能導致這個世界最大鈀金生產國供應受限。鋁價延續了上周創紀錄的漲勢，在倫敦市場觸及逾6年半以來的最高水平，市場在考慮俄鋁因受到美國制裁之後被迫減產的可能性。

●原油：原油價格從三年高位回落

紐約原油期貨周一下跌1.7%，在美英法三國因阿塞德政權涉嫌對平民使用化學武器而對敘利亞境內目標發動軍事打擊一天後，美國總統川普宣布「任務完成」。

上周，紐約和倫敦的石油價格躍升至2014年以來的最高水平，因中東地區的緊張局勢升溫。紐約商業交易所西德州中級原油（WTI）5月期貨下跌1.17美元，結算價66.22美元。倫敦ICE歐洲期貨交易所布侖特6月期貨下跌1.16美元，收於71.42美元。

●貴金屬：鈀金大漲

紐約商業交易所6月交割鈀金期貨合約上漲2.3%，收於1.003.75每英兩美元，為主力合約2月28日以來最高收盤價。鈀金上周大漲9.6%，創2017年1月以來最大周漲幅。

紐約商品交易所6月交割黃金期貨上漲0.2%至1350.70美元，黃金延續上周的漲勢，因投資人評估俄羅斯受到制裁和美國領頭打擊敘利亞的影響。

●基本金屬：鋁觸及2011年以來最高價位

倫敦金屬交易所期鋁上漲5%，結算價每噸2399美元。這是自2011年11月

以來的最大單日漲幅。上周鋁價曾上漲12%，美國制裁俄鋁的衝擊波及全球金屬供應鏈。俄鋁的股價在香港重挫30%，上周市值蒸發了一半多，交易員和分析師們還在評估制裁措施的後續影響。

紐約倫敦俄羅斯

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